Američki senatori osporavaju napade na Venecuelu: "Ovaj rat je nezakonit"

Nedugo nakon što su Sjedinjene Američke Države izvele vojne udare u Venecueli, demokratski senator Ruben Galego (Ruben Gallego) iz savezne države Arizona oglasio se na društvenoj mreži X porukom: "Ovaj rat je nezakonit."

Galego, veteran Američkog marinskog korpusa koji je služio u Iraku, ovu vojnu intervenciju opisao je kao "drugi neopravdani rat u mom životu".

Sumnje u zakonitost akcije iznio je i republikanski senator Majk Li (Mike Lee) iz savezne države Juta, koji je na mreži X napisao: "Veselim se saznati što bi, ako išta, ustavno moglo opravdati ovu akciju u odsutnosti objave rata ili odobrenja za uporabu vojne sile."