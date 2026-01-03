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DEMOKRATE

Američki senatori osporavaju napade na Venecuelu: "Ovaj rat je nezakonit"

Tokom posljednjih mjeseci, demokrati u Kongresu, ali i dio republikanaca, protivili su se jačanju američke vojne prisutnosti u toj regiji

Ruben Galego. Platforma X

A. O.

3.1.2026

Nedugo nakon što su Sjedinjene Američke Države izvele vojne udare u Venecueli, demokratski senator Ruben Galego (Ruben Gallego) iz savezne države Arizona oglasio se na društvenoj mreži X porukom: "Ovaj rat je nezakonit."

Galego, veteran Američkog marinskog korpusa koji je služio u Iraku, ovu vojnu intervenciju opisao je kao "drugi neopravdani rat u mom životu".

Sumnje u zakonitost akcije iznio je i republikanski senator Majk Li (Mike Lee) iz savezne države Juta, koji je na mreži X napisao: "Veselim se saznati što bi, ako išta, ustavno moglo opravdati ovu akciju u odsutnosti objave rata ili odobrenja za uporabu vojne sile."

Tokom posljednjih mjeseci, demokrati u Kongresu, ali i dio republikanaca, protivili su se jačanju američke vojne prisutnosti u toj regiji. 

Zbog toga su u Predstavničkom domu i Senatu pokrenuta glasanja o mjerama koje bi Sjedinjenim Američkim Državama zabranile izvođenje napada na Venecuelu bez prethodnog odobrenja Kongresa. Ipak, te inicijative su na kraju odbačene.

# VENECUELA
# SAD
# MIKE LEE
# RUBEN GALLEGO
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