Reakcije svjetskih zvaničnika na vijest o hapšenju Madura

Predsjednik Venecuele uhapšen je jutros u Karakasu, glavnom gradu te zemlje, u akciji koju su sprovele elitne jedinice američkih specijalnih snaga.

Predsjednik SAD Donald Tramp rekao je da je SAD izveo napade na Venecuelu i zarobio Madura koji je, potom, zajedno sa suprugom Silijomk Flores izvučen iz zemlje.

U nastavku donosimo reakcije povodom akcije koju je SAD jutros sproveo u Venecueli.

Košta: EU podržava mirno, demokratsko rješenje u Venecueli

Evropska unija poziva na deeskalaciju u Venecueli i podržava mirno i demokratsko rješenje u toj zemlji, saopštio je predsjednik Evropskog savjeta Antonio Košta.

"Sa velikom zabrinutošću pratim situaciju u Venecueli. Evropska unija poziva na deeskalaciju i rješenje uz puno poštovanje međunarodnog prava i principa sadržanih u Povelji Ujedinjenih nacija“, napisao je Košta u objavi na mreži X.

"Evropska unija će nastaviti da podržava mirno, demokratsko i inkluzivno rješenje u Venecueli", dodao je on.

Predsjedništvo Kube: Osuđujemo "državni terorizam" protiv naroda Venecuele

Kuba je osudila ono što je opisala kao "kriminalni" napad Sjedinjenih Američkih Država na Venecuelu i hitno pozvala međunarodnu zajednicu da reaguje, saopštilo je uPredsjedništvo Kube.

U saopštenju se navodi da Sjedinjene Države sprovode "državni terorizam" nad venecuelanskim narodom, te da se ono što je opisano kao "zona mira" trenutno "brutalno napada".

Kaja Kalas: Maduro "nema legitimitet", EU poziva na uzdržanost

Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i bezbjednost Kaja Kalas izjavila je da je EU u više navrata saopštio da venecuelanski predsjednik Nikolas Maduro "nema legitimitet", te pozvala na uzdržanost i poštovanje međunarodnog prava u vezi sa situacijom.

"Razgovarala sam sa državnim sekretarom Markom Rubiom i našim ambasadorom u Karakasu. EU pažljivo prati situaciju u Venecueli", napisala je Kalas u objavi na mreži X.

"EU je više puta saopštio da gospodin Maduro nema legitimitet i da podržava mirnu tranziciju. U svim okolnostima moraju se poštovati principi međunarodnog prava i Povelja Ujedinjenih nacija. Pozivamo na uzdržanost", dodala je Kalas.

Ali Hamnei: Nećemo se povinovati neprijatelju

"Ono što je važno jeste da, kada čovjek shvati da neprijatelj arogantno pokušava da nametne nešto državi, zvaničnicima, vladi i narodu, mora čvrsto stati protiv neprijatelja i podmetnuti grudi u otporu. Nećemo se povinovati neprijatelju", rekao je iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei.

„Oslanjajući se na Svemogućeg Boga, uzdajući se u Boga i sa uvjerenjem u podršku naroda, ako Bog da i božanskom milošću, bacićemo neprijatelja na koljena".

Trinidad i Tobago nastavlja da održava mirne odnose sa narodom Venecuele

Premijerka Trinidad i Tobaga Kamla Persad Bisesar kazala je da su rano jutros Sjedinjene Američke Države započele vojne operacije na teritoriji Venecuele.

"Trinidad i Tobago nije učesnik ni u jednoj od ovih vojnih operacija koje su u toku. Trinidad i Tobago nastavlja da održava mirne odnose sa narodom Venecuele", rekla je ona.

Indonezija: Poštovati međunarodno pravo

Indonezija prati dešavanja u Venecueli kako bi obezbijedila bezbjednost svojih državljana.

"Indonezija takođe poziva sve relevantne strane da daju prioritet mirnom rješenju kroz deeskalaciju i dijalog, uz prioritetnu zaštitu civila. Indonezija naglašava važnost poštovanja međunarodnog prava i principa Povelje Ujedinjenih nacija", saopštila je portparolka Ministarstva vanjskih poslova Indonezje Ivon Mevengkang.“

Španija poziva na deeskalaciju i poštovanje međunarodnog prava u Venecueli

Španija je pozvala na deeskalaciju, uzdržanost i poštovanje međunarodnog prava u Venecueli, saopštilo je špansko Ministarstvo vanjskih poslova.

U saopštenju se navodi i da se Španija nudi kao posrednik kako bi se pomoglo u pronalaženju mirnog rješenja u Venecueli.

Njemačka sa zabrinutošću prati situaciju u Venecueli

Njemačko Ministarstvo vanjskih poslova saopštilo je da s velikom zabrinutošću prati razvoj događaja u Venecueli i da će se kasnije tokom dana sastati krizni tim radi daljih konsultacija.

U pisanoj komunikaciji do koje je došla agencija Rojters navodi se da je ministarstvo u bliskom kontaktu sa ambasadom u Karakasu, kao i da će krizni tim zasjedati kasnije danas.

Tajani: Italija prati dešavanja u Venecueli, fokus na italijanskoj zajednici

Ministar vanjskih poslova Italije Antonio Tajani saopštio je da Rim i diplomatsko predstavništvo Italije u Karakasu prate razvoj situacije u Venecueli, uz posebnu pažnju posvećenu italijanskoj zajednici u toj zemlji.

Tajani je u objavi na mreži X naveo da se italijanska premijerka Đorđa Meloni stalno informiše o dešavanjima, kao i da je krizna jedinica Ministarstva vanjskih poslova operativna.

Italijanski ambasador u Venecueli izjavio je za italijansku državnu televiziju RAI da u toj zemlji trenutno živi oko 160.000 Italijana, većinom sa dvojnim državljanstvom, kao i određeni broj ljudi koji se u Venecueli nalaze zbog posla ili turizma.

Belgija u koordinaciji sa evropskim partnerima prati situaciju

Belgija koordinira sa evropskim partnerima kako bi izbliza pratila situaciju u Venecueli, saopštio je ministar vanjskih poslova te zemlje.

"Naša ambasada u Bogoti, koja je nadležna za Venecuelu, kao i naše službe u Briselu, u potpunosti su mobilisane. Situacija se pažljivo prati, u koordinaciji sa našim evropskim partnerima", naveo je belgijski zamjenik premijera i ministar vanjskih poslova Maksim Prevo u objavi na mreži X.

Meloni: Pažljivo pratimo situaciju u Venecueli

Premijerka Italije Đorđa Meloni saopštila je da "pažljivo prati situaciju u Venecueli", i sa ciljem "prikupljanja informacija o našim državljanima" koji se nalaze u toj zemlji.

Meloni je dodala da je u stalnom kontaktu sa italijanskim ministrom vanjskih poslova Antoniom Tajanijem.

U Venecueli trenutno živi oko 160.000 Italijana, većinom sa dvojnim državljanstvom.