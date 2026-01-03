Treći januar kao dan ključnih američkih vojnih intervencija u historiji: Prije 36 godina uhapšen predsjednik Paname, a prije šest ubijen Soleimani

Sjedinjene Američke Države (SAD) izvele su napad na Venecuelu (Venezuela) i u okviru specijalne operacije oteli predsjednika ove zemlje, Nikolasa Madura (Nicolás Maduro), zajedno s njegovom suprugom.

Zanimljivo je da je datum 3. januar već zabilježen u historiji američkog intervencionizma.

Na ovaj datum prije 36 godina, američke snage su uhapsile diktatora Paname, Manuela Noriegu, a 2020. godine, po naredbi Donalda Trumpa (Donald Trump), izvršen je atentat na visokog komandanta Iranske revolucionarne garde Kasema Soleimanija (Qasem Soleimani).

Manuel Noriega i američka intervencija u Panami

Bivši američki saveznik i doušnik CIA-e (Centralna obavještajna agencija), Noriega je vodio Panamu tokom većeg dijela 1980-ih, ali je pred kraj svoje vladavine izgubio naklonost Vašingtona (Washingtona) zbog optužbi za trgovinu drogom.

Bivši predsjednik Džordž Buš (George H.W. Bush) naredio je američkoj vojsci invaziju na Panamu krajem 1989. godine, što je navelo Noriegu da se sakrije u vatikanskoj ambasadi prije nego što se predao američkim vlastima 3. januara 1990. godine.

Noriega je osuđen u SAD-u za trgovinu drogom i proveo je 20 godina u američkom zatvoru, prije nego što je poslan u Francusku na odsluženje kazne za pranje novca, a zatim u Panamu gdje je bio zatvoren zbog ubistva i drugih optužbi. Noriega je preminuo u Panami 2017. godine.

Kasem Soleimani i američko ubistvo

Kasem Soleimani, nekada komandant ogranka za vanjske operacije Korpusa čuvara islamske revolucije (IRGC), odnosno njegovih specijaliziranih snaga Quds, igrao je centralnu ulogu u usmjeravanju iranskih aktivnosti na Bliskom istoku (Middle East) nekoliko desetljeća.

Njegovim ubistvom u zračnom napadu SAD-a 3. januara 2020. godine, završen je jedan od najvažnijih trenutaka u sukobu između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Soleimani je bio ključna figura iranske strategije u regiji, nadzirući aktivnosti u zemljama poput Libana, Iraka i Sirije. Iranci ga doživljavaju kao velikog heroja, a često je bio nazivan i "komandantom u sjeni" zbog svoje centralne uloge u oblikovanju vanjske politike Irana.