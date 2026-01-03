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EVROPSKA KOMISIJA

Von der Leyen: EU stoji uz narod Venecuele i podržava mirnu tranziciju

Von der Leyen je poručila da svako rješenje krize mora biti u skladu s međunarodnim pravom i Poveljom Ujedinjenih nacija

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D. H.

3.1.2026

Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen saopćila je da Evropska unija pomno prati situaciju u Venecueli, naglasivši da EU stoji uz narod te zemlje i podržava mirnu i demokratsku tranziciju vlasti.

Von der Leyen je poručila da svako rješenje krize mora biti u skladu s međunarodnim pravom i Poveljom Ujedinjenih nacija.

Dodala je da, u saradnji s visokom predstavnicom EU za vanjsku politiku Kaja Kallas i u koordinaciji s državama članicama Evropske unije, Evropska komisija poduzima mjere kako bi se osiguralo da građani EU koji se nalaze u Venecueli imaju punu podršku i zaštitu.

# EVROPSKA UNIJA
# URSULA VON DER LEYEN
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