Venecuela nije Irak: Šta Amerika rizikuje ovom promjenom režima

Prijetnje predsjednika Donalda Trumpa da će srušiti venecuelskog predsjednika Nicolása Madura pokazuju da Sjedinjene Američke Države nisu naučile gotovo ništa iz skoro 25 godina neuspješnih intervencija na Bliskom istoku, gdje bilans pobjeda i poraza bolno jasno pokazuje da promjena režima donosi više problema nego rješenja, piše ugledni magazin "Time".

Nasilno razbijanje Madurovog režima moglo bi razbiti i samu Venecuelu — i potaknuti haos u našem vlastitom susjedstvu.

Trumpova administracija postepeno pojačava pritisak na Madura. Sjedinjene Države su u avgustu započele masovno gomilanje vojnih snaga na Karibima, a narednog mjeseca objavile napad na navodni brod za krijumčarenje droge u blizini venecuelske obale. Napadi su se nastavili i nakon toga, uprkos činjenici da su SAD iznijele malo dokaza da su ti brodovi zaista prevozili narkotike, a u oktobru je Tramp potvrdio da CIA provodi tajne operacije unutar Venecuele.

Zatim je 21. novembra Tramp, prema nekim navodima, razgovarao s Madurom i izdao mu ultimatum da u roku od nekoliko dana napusti Venecuelu. Već naredne sedmice Tramp je proglasio Kartel de los Soles, povezan s Madurom, terorističkom organizacijom, zatvorio venecuelski zračni prostor i nagovijestio mogućnost udara na venecuelansku teritoriju „vrlo uskoro“. A 10. decembra SAD su zaplijenile jedan naftni tanker u blizini obale Venecuele.

Dan poslije

Trumpova administracija, kako navode zvaničnici za CNN, navodno već radi i na planovima za „dan poslije“ ukoliko Maduro bude uklonjen s vlasti.

I dalje nije potpuno jasno da li su Trampovi potezi blef s ciljem zastrašivanja Madura kako bi podnio ostavku, ili stvarna uvertira u američki napad. Ali ako je definicija ludila ponavljanje istih postupaka uz očekivanje drugačijeg rezultata, onda je poigravanje s promjenom režima u Venecueli upravo to — ludilo, s obzirom na to koliko su prethodni pokušaji Washingtona u prošlosti neslavno propali.

U Afganistanu je bilo potrebno svega osam sedmica i samo 2.300 američkih vojnika, uz podršku afganistanskih pobunjenika, da se sruši talibanski režim nakon što je odbio izručiti organizatora napada 11. septembra, Osamu bin Ladena. Međutim, rat se pretvorio u dvadesetogodišnju okupaciju koja je u jednom trenutku uključivala čak 100.000 vojnika i nije uspjela uspostaviti demokratiju.

U Iraku su glavne borbene operacije za svrgavanje Saddama Husseina trajale manje od šest sedmica, ali su se američke snage potom gotovo devet godina borile protiv pobune, prije nego što su se povukle 2011. godine. Tri godine kasnije američki vojnici su se vratili kako bi se borili protiv Islamske države, nakon što je ona zauzela oko 40 posto iračke teritorije, a danas se tamo i dalje nalazi oko 2.500 američkih vojnika.

Zajedno, katastrofalni ratovi u Iraku i Afganistanu odnijeli su živote skoro 7.000 američkih vojnika (i mnogo više Iračana i Afganistanaca), koštali oko 4,4 biliona dolara i ozbiljno kompromitirali ideju promjene režima uz prisustvo kopnenih snaga.

Trumpova administracija možda vjeruje da može primijeniti ograničenu silu, bez velike invazije, kako bi brzo srušila Madura uz minimalne troškove i rizike, izbjegavajući zamke Iraka i Afganistana. Međutim, američke snage raspoređene na Karibima — oko 15.000 vojnika, uz avione, rakete, dronove i ekspedicionu opremu — nisu dovoljne za punu invaziju. Prema rasporedu snaga, neposredna prijetnja više liči na zračne udare i specijalne operacije usmjerene protiv režima, iako se američke operacije kasnije mogu proširiti.

No, i za takav pristup postoje historijske pouke. Godine 2011. američki i NATO zračni udari srušili su režim Muammara Gaddafija u Libiji uz relativno male troškove i bez žrtava među koalicionim snagama. Ipak, destabilizacija Libije pokazala se katastrofalnom. Nestabilnost je pomogla da Libija postane jedno od glavnih tranzitnih središta za krijumčare ljudi, a zemlja je i danas podijeljena i stalno na ivici novog građanskog rata.

Kršenje obećanja

Da bude jasno, Maduro je nepopularan, a venecuelska vojska slaba. Ali to ne garantuje da će se njegov režim urušiti, niti da će nakon njega nastati stabilna Venecuela.

Sjedinjene Države su do sada uspijevale izbjeći najgore posljedice svojih intervencija na Bliskom istoku zahvaljujući geografskoj udaljenosti od tog regiona, ali sličan haos u Latinskoj Americi gotovo sigurno bi se direktno odrazio na SAD. Ironija je u tome što bi Trumpovi vlastiti potezi mogli stvoriti samoispunjavajuće proročanstvo, pogoršavajući upravo one probleme — migracije i trgovinu drogom — koje navodno želi ublažiti.

Venecuela nije Bliski istok. Okružena je mirnim susjedima i ima dugu demokratsku tradiciju. Međutim, njeno ogromno naftno bogatstvo znači da pati od iste „prokletstva resursa“ koje je na Bliskom istoku poticalo građanske ratove, autoritarizam i nestabilnost. Ukloniti Madura silom, umjesto da se promjene razvijaju prirodnim putem, predstavlja opasan rizik koji bi mogao uvući SAD u još jedan beskonačni rat — ovaj put s većim ulozima zbog blizine.

Maduro jeste tiranin, ali rizici njegovog svrgavanja su značajni. Nije iznenađenje što se 70 posto američke javnosti protivi vojnoj akciji. Tokom predizborne kampanje Tramp je obećao okončanje beskonačnih ratova, a ne njihovo započinjanje. Napad na Venecuelu prekršio bi to obećanje.