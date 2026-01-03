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Nikolas Maduro uhapšen na spavanju: On i supruga izvučeni iz kreveta

Akciju je, prema navodima, izvela elitna jedinica američke vojske Delta Force, a američki zvaničnici su saopćili da tokom operacije nije bilo američkih gubitaka

Nikolas Maduro. AP Photo/Fernando Vergara, File

S. S.

3.1.2026

Predsjednik Venecuele Nikolas Maduro i njegova supruga Silija Flores navodno su uhapšeni dok su spavali.

Kako tvrde izvori upoznati sa slučajem, američke snage su ih tokom noćne racije izvukle iz kreveta u spavaćoj sobi i privele. Prema njihovim riječima, hapšenje se dogodilo usred noći, bez prethodnog upozorenja.

Akciju je, prema navodima, izvela elitna jedinica američke vojske Delta Force, a američki zvaničnici su saopćili da tokom operacije nije bilo američkih gubitaka.

Dalje se tvrdi da je Maduro lociran zahvaljujući doušniku CIA unutar venecuelanske vlade, koji je pratio njegovo kretanje tokom dana, ali i neposredno prije hapšenja.

Izvori navode da je američka obavještajna agencija obezbijedila ključne podatke koristeći kombinaciju informacija s terena i nadzor putem flote stelt dronova, koji su omogućavali gotovo neprekidno praćenje Madura i situacije u Venecueli.

# NICOLAS MADURO
# VENECUELA
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