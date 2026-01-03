Tramp otkrio gdje se Maduro nalazi: Sve sam gledao kao da je TV šou, Demokrate su slabi i glupi ljudi

Predsjednik SAD Donald Tramp potvrdio je da su Nikolas Maduro i njegova supruga prebačeni na američki ratni brod "U.S.S. Iwo Jima", koji patrolira Karibima.
Otkrio je da je pratio akciju u Venecueli i poručio je da je "gledao sve kao da gleda TV šou".
- Bilo je užurbano, bio je svuda mrak, posebno u Venecueli, tim je uradio nevjerovatan posao, vježbali su kao nikad - naveo je Tramp.
Rekao je da nijedna druga država ne bi uspjela da ovo uradi.
- Da ste vidjeli brzinu, nasilje... Uradili su nevjerovatan posao, niko to ne bi mogao - poručio je Tramp.
U razgovoru za Fox News odbio je iskazati podršku opozicionoj Mariji Korini Mačado, koja je nedavno dobila Nobelovu nagradu za mir.
- Pa, moramo to sada da sagledamo. Oni imaju potpredsjednika, kao što znate. Ne znam kakvi su bili ti izbori, ali, znate, izbori Madura su bila sramota - kazao je.
Na pitanje o kritikama Džima Hajmsa, vodećeg Demokrate u Odboru za obavještajne poslove Predstavničkog doma, kazao je da su "Demokrate slabi i glupi ljudi".
- Trebalo bi da kažu - sjajan posao, a ne "oh, možda nije ustavno." To je ista stara priča koju slušamo godinama i godinama - kazao je.