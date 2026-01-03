Tramp otkrio gdje se Maduro nalazi: Sve sam gledao kao da je TV šou, Demokrate su slabi i glupi ljudi

Predsjednik SAD Donald Tramp potvrdio je da su Nikolas Maduro i njegova supruga prebačeni na američki ratni brod "U.S.S. Iwo Jima", koji patrolira Karibima.

Otkrio je da je pratio akciju u Venecueli i poručio je da je "gledao sve kao da gleda TV šou".

- Bilo je užurbano, bio je svuda mrak, posebno u Venecueli, tim je uradio nevjerovatan posao, vježbali su kao nikad - naveo je Tramp.

Rekao je da nijedna druga država ne bi uspjela da ovo uradi.