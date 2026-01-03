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GOVORIO ZA FOX NEWS

Tramp: Madura je zarobljen u tvrđavi, planirali smo ovo još prije četiri dana, ali vrijeme nije bilo dobro

Tramp je dodao da je "nekoliko momaka pogođeno, ali su se vratili i navodno su u prilično dobrom stanju"

Donald Tramp. AP

L. S.

3.1.2026

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da je Maduro zarobljen na lokaciji 'više nalik tvrđavi nego kući'.

- Trebali smo ovo uraditi prije četiri dana, ali vrijeme nije bilo savršeno - rekao je Trump za Fox News.

- Vrijeme mora biti savršeno... odjednom se otvorilo i rekli smo: idemo - kaže on.

Dodao je da je, kada su zarobili Madura, on bio "u kući koja je više nalikovala tvrđavi nego kući" sa "čvrstim čelikom svuda okolo".

Ponavljajući da ne misli da je bilo ko od američkih vojnika ubijen, Tramp je dodao da je "nekoliko momaka pogođeno, ali su se vratili i navodno su u prilično dobrom stanju".

# NICOLAS MADURO
# SAD
# DONALD TRUMP
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