Tramp otkrio kako je trajao proces zarobljavanja Madura

Američki predsjednik Donald Tramp objavio je da su SAD izvele veliki napad na Venecuelu, zarobivši predsjednika Nicolasa Madura i njegovu suprugu i protjerale ih iz zemlje.
Nakon toga američki državni sekretar izjavio je da su Maduro i njegova supruga optuženi u Južnom okrugu Njujorka, suočavajući se s optužbama za narkoterorizam, između ostalog.
Kako se sve odvijalo?
Najmanje sedam eksplozija i aviona u niskom letu čulo se oko 2 sata ujutro po lokalnom vremenu (7 sati ujutro po srednjeevropskom vremenu) u glavnom gradu Karakasu.
Venecuela je kao rezultat toga rasporedila svoje oružane snage radi "integralne odbrane nacije".
Zašto se to događa?
SAD su optužile Madura da vodi "narko-državu" i namješta izbore 2024., za koje je opozicija tvrdila da ih je dobila uvjerljivo.
Do ovoga je došlo nakon mjeseci rastućih napetosti.