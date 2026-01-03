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BIT ĆE PREBAČEN U NJUJORK

Tramp otkrio kako je trajao proces zarobljavanja Madura

SAD su optužile Madura da vodi "narko-državu" i namješta izbore 2024., za koje je opozicija tvrdila da ih je dobila uvjerljivo

Donald Tramp. AP

L. S.

3.1.2026

Američki predsjednik Donald Tramp objavio je da su SAD izvele veliki napad na Venecuelu, zarobivši predsjednika Nicolasa Madura i njegovu suprugu i protjerale ih iz zemlje.

Nakon toga američki državni sekretar izjavio je da su Maduro i njegova supruga optuženi u Južnom okrugu Njujorka, suočavajući se s optužbama za narkoterorizam, između ostalog.

Kako se sve odvijalo?

Najmanje sedam eksplozija i aviona u niskom letu čulo se oko 2 sata ujutro po lokalnom vremenu (7 sati ujutro po srednjeevropskom vremenu) u glavnom gradu Karakasu.

Venecuela je kao rezultat toga rasporedila svoje oružane snage radi "integralne odbrane nacije".

Zašto se to događa?

SAD su optužile Madura da vodi "narko-državu" i namješta izbore 2024., za koje je opozicija tvrdila da ih je dobila uvjerljivo.

Do ovoga je došlo nakon mjeseci rastućih napetosti. 

# SAD
# DONALD TRUMP
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