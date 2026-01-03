Tramp najavio nakon zaroboljavanja Madura: Snažno ćemo se uključiti u venecuelansku naftnu industriju

Američki predsjednik SAD Donald Tramp za Fox News je najavio da će nakon zarobljavanja Nikolasa Madura i njegove supruge Silije Flores da će biti snažno uključeni u venecuelansku naftnu industriju.

Pojasnio je da je prije sedam dana razgovarao s Madurom i rekao mu da mora odustati i predati se.

- Morali smo uraditi nešto mnogo preciznije, mnogo snažnije - istakao je.