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Tramp najavio nakon zaroboljavanja Madura: Snažno ćemo se uključiti u venecuelansku naftnu industriju

Pojasnio je da je prije sedam dana razgovarao s Madurom i rekao mu da mora odustati i predati se

Donald Tramp. AP

S. S.

3.1.2026

Američki predsjednik SAD Donald Tramp za Fox News je najavio da će nakon zarobljavanja Nikolasa Madura i njegove supruge Silije Flores da će biti snažno uključeni u venecuelansku naftnu industriju.

Pojasnio je da je prije sedam dana razgovarao s Madurom i rekao mu da mora odustati i predati se.

- Morali smo uraditi nešto mnogo preciznije, mnogo snažnije - istakao je.

Naglasio je ovo jasan američki signal te da oni kao država godišnje gube stotine hiljada dolara zbog droge te da to više neće dozvoliti.

# NICOLAS MADURO
# SAD
# DONALD TRUMP
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