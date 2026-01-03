Tramp najavio nakon zaroboljavanja Madura: Snažno ćemo se uključiti u venecuelansku naftnu industriju

Američki predsjednik SAD Donald Tramp za Fox News je najavio da će nakon zarobljavanja Nikolasa Madura i njegove supruge Silije Flores da će biti snažno uključeni u venecuelansku naftnu industriju.
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Pojasnio je da je prije sedam dana razgovarao s Madurom i rekao mu da mora odustati i predati se
Donald Tramp. AP
Američki predsjednik SAD Donald Tramp za Fox News je najavio da će nakon zarobljavanja Nikolasa Madura i njegove supruge Silije Flores da će biti snažno uključeni u venecuelansku naftnu industriju.
Pojasnio je da je prije sedam dana razgovarao s Madurom i rekao mu da mora odustati i predati se.
- Morali smo uraditi nešto mnogo preciznije, mnogo snažnije - istakao je.
Naglasio je ovo jasan američki signal te da oni kao država godišnje gube stotine hiljada dolara zbog droge te da to više neće dozvoliti.
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