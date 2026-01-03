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USKORO BIVŠI PREDSJEDNIK

Sastao se sa izaslanikom Kine, onda je počeo haos: Ovo je posljednji snimak Madura pred hapšenje

Američka vlada je danas izvršila kopneni napad na Venecuelu, zarobivši predsjednika Nikolasa Madura.

AP

D. H.

3.1.2026

Napad se navodno dogodio ubrzo nakon što se Maduro sastao sa specijalnim izaslanikom koga je poslao kineski predsjednik Si Đinping.

Posljednji snimak Madura pred hapšenje

Nakon Trampove objave “rata protiv droge”, SAD su pojačale vojni pritisak na Madura, dok su se Kina i Rusija usprotivile ovim akcijama preko Ujedinjenih nacija.

Operacijom je navodno rukovodio Tramp iz Mar-a-Laga na Floridi i očekuje se da će značajno uticati na odnose SAD i Kine, prenosi Blic.

Prema lokalnim venecuelanskim medijima i Madurovim kanalima na društvenim mrežama, on se sastao sa kineskom delegacijom u predsjedničkoj palati Miraflores nekoliko sati prije vazdušnog napada.

U videu, Maduro ih je pozdravio čestitkom “Sretna Nova godina” i, držeći kineskog diplomatu za ruku, rekao: “Sreli smo se prije 20 godina kada je predsjednik Hu Đintao bio na vlasti”.

# NICOLAS MADURO
# VENECUELA
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