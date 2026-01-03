Tramp: Upravljat ćemo Venecuelom dok tranzicija ne bude sigurna, nije isključeno da se desi novi i još veći napad

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp obratio se javnosti nakon što su američki specijalci jutros uhapsili predsjednika Venecuele Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores.

Ranije tokom dana američke snage izvele su više udara na teritoriji Venecuele, pri čemu su mete bile vojna infrastruktura i luke.

Tramp je, obraćajući se iz svoje vile na Floridi, izjavio da su oružane snage SAD-a provele vojnu operaciju u glavnom gradu Venecuele.

Najveća akcija

– Korištene su zračne, pomorske i kopnene snage kako bi se izvela akcija kakva nije viđena još od Drugog svjetskog rata – rekao je Tramp, dodavši da je cilj operacije bio privođenje Nikolasa Madura pravdi.

Poručio je da je riječ o najvećoj akciji u historiji, naglasivši da se obraća iz svoje vile u Palm Biču na Floridi.

Podsjetio je i da je operacija bila spektakularna, uporedivši je s misijom "Ponoćni čekić" koju su američke snage izvele u Iranu prije nekoliko mjeseci.

– Samo američka vojska to može izvesti. Madura smo uhapsili usred noći. U Karakasu je vladala tama, većina svjetala bila je ugašena, bilo je mračno i izuzetno opasno. Uhapšen je zajedno sa suprugom Silijom Flores – rekao je Tramp.