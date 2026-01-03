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OBRAĆANJE JAVNOSTI

Tramp: Upravljat ćemo Venecuelom dok tranzicija ne bude sigurna, nije isključeno da se desi novi i još veći napad

U Karakasu je vladala tama, većina svjetala bila je ugašena, bilo je mračno i izuzetno opasno

Obraćanje Trampa. Screenshot

S. S.

3.1.2026

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp obratio se javnosti nakon što su američki specijalci jutros uhapsili predsjednika Venecuele Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores.

Ranije tokom dana američke snage izvele su više udara na teritoriji Venecuele, pri čemu su mete bile vojna infrastruktura i luke.

Tramp je, obraćajući se iz svoje vile na Floridi, izjavio da su oružane snage SAD-a provele vojnu operaciju u glavnom gradu Venecuele.

Najveća akcija

– Korištene su zračne, pomorske i kopnene snage kako bi se izvela akcija kakva nije viđena još od Drugog svjetskog rata – rekao je Tramp, dodavši da je cilj operacije bio privođenje Nikolasa Madura pravdi.

Poručio je da je riječ o najvećoj akciji u historiji, naglasivši da se obraća iz svoje vile u Palm Biču na Floridi.

Podsjetio je i da je operacija bila spektakularna, uporedivši je s misijom "Ponoćni čekić" koju su američke snage izvele u Iranu prije nekoliko mjeseci.

– Samo američka vojska to može izvesti. Madura smo uhapsili usred noći. U Karakasu je vladala tama, većina svjetala bila je ugašena, bilo je mračno i izuzetno opasno. Uhapšen je zajedno sa suprugom Silijom Flores – rekao je Tramp.

Dodao je kako želi zahvaliti pripadnicima američke vojske što su operaciju izveli u kasnim noćnim satima.

Prema njegovim riječima, vlasti Venecuele su očekivale napad, ali su vrlo brzo savladane i onesposobljene.

– Volio bih da ste mogli vidjeti ono što sam ja vidio noćas. Nijedan američki državljanin nije stradao, nijednu letjelicu nismo izgubili. U akciji je učestvovao veliki broj ljudi, a nismo zabilježili nikakve gubitke – rekao je Tramp, ističući da je američka vojska najjača i najsposobnija na svijetu.

Najbolja vojna oprema

Naglasio je i da SAD imaju najbolju vojnu opremu na svijetu.

Tramp je kazao da će Sjedinjene Američke Države „voditi zemlju“ dok se ne omogući mirna i zakonita primopredaja vlasti.

– Mi ćemo voditi zemlju dok ne osiguramo zakonsku predaju vlasti – rekao je Tramp, dodavši da Amerika želi mir i pravdu za narod Venecuele.

Na kraju je naveo da su američke snage bile spremne i za drugi napad.

– Prvi udar bio je toliko uspješan da smatramo kako drugi neće biti potreban, ali smo spremni ako se ukaže potreba – zaključio je Tramp.

Naveo je da nisu isključeno da se napad još većih razmjera ponovi, a onda pozvao biznismene da ulože milione kako bi se popravila naftna infrastruktura.

# SAD
# DONALD TRUMP
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