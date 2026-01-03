Hegset: Tramp će vratiti naftu koja je ukradena, Maduro se zajeba**o pa je saznao; general pojasnio detalje akcije

Ministar odbrane SAD Pit Hegset je kazao da su američki vojnici elita i da niti jedna zemlja nije mogla provesti operaciju kakvu su oni proveli, govoreći o zarobljavanju predsjednika Venecuele Nikolasa Maduro.

- Nikolas Maduro je imao svoju šansu, baš kao što je Iran imao svoju šansu, dok je više nisu imali, i dok je on više nije imao - rekao je.

Dodao je vulgarni izraz "He F'd around, and he found out (Zaj***vao se pa je saznao)".

Tramp je odlučan da vrati naftu koja nam je ukradena. Ovo je "Amerika na prvom mjestu", ponosni smo na ovo što smo uradili - kazao je.

General Den Kejn je kazao da su proveli sveobuhvatnu operaciju u Karakasu.