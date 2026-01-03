Hegset: Tramp će vratiti naftu koja je ukradena, Maduro se zajeba**o pa je saznao; general pojasnio detalje akcije

Ministar odbrane SAD Pit Hegset je kazao da su američki vojnici elita i da niti jedna zemlja nije mogla provesti operaciju kakvu su oni proveli, govoreći o zarobljavanju predsjednika Venecuele Nikolasa Maduro.
- Nikolas Maduro je imao svoju šansu, baš kao što je Iran imao svoju šansu, dok je više nisu imali, i dok je on više nije imao - rekao je.
Dodao je vulgarni izraz "He F'd around, and he found out (Zaj***vao se pa je saznao)".
Tramp je odlučan da vrati naftu koja nam je ukradena. Ovo je "Amerika na prvom mjestu", ponosni smo na ovo što smo uradili - kazao je.
General Den Kejn je kazao da su proveli sveobuhvatnu operaciju u Karakasu.
- Ova operacija je bila diskretna i precizna i provedena je nakon mjeseci pripreme. Uvijek postoji mogućnost da ćemo morati ponoviti ovu misiju. Prije deceniju smo unaprijedili vještine Specijalnih snaga. Koristili smo nikad viđene sposobnosti obavještajnog rada i lova na teroriste. Pratili smo, čekali, a koristili smo naučeno iz prethodnih misija. Ovo je bila drska operacija koju su samo SAD mogle provesti. Tako precizno izvlačenje uz 150 letjelica, svi su zajednički koordinirali da bi se ostvarila svrha, a to je da dođete neprimjećeni u Karakas. Jedan propust bi mogao ugroziti ovu operaciju, a neuspjeh nije opcija za SAD. Nakon rada obavještajnog tima da saznaju gdje se kreće, šta radi, šta nosi, kakve ljubimce ima. Važno je bilo izabrati pravi dan da se smanji opasnost za civile, a maksimizira iznenađenje. Vrijeme u Venecueli je uvijek važan faktor. Tokom Božića i Nove godine smo strpljivo čekali, sinoć se raščistilo vrijeme i samo najvještiji avijatori su to mogli iskoristiti - naveo je Kejn.
Istakao je da je jučer u podne po lokalnom vremenu naređeno da se krene u misiju.
- Iz 20 baza se krenulo u misiju. Najmlađi član je imao 20, a najstariji 48 godina. Na prilazu Karakasu su počele djelovati protiv protuzračne odbrane. Ušli smo u kompleks brzo i disciplinirano i uhapsili ga. Helikopteri su se našli na liniji vatre i odgovorili su. Jedan helikopter je bio pogođen i mogao je letjeti. Odvijala se operacija na terenu, Maduro i supruga su se predali i uhapšeni su uz pomoć vojske. Bilo je nekoliko djelovanja u samoodbrani tokom povlačenja. U 3:29 su se našli s optuženom osobom. Ovo je bila snažna demonstracija zajedničke snage. Kada dođe naredba želimo biti spremni uraditi ono što je potrebno protiv bilo koga na svijetu. Ponosan sam na zajedničke snage, nema misije koja je previše teška. Ovo je svjedočanstvo posvećenosti - naglasio je Kejn.