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IZ MINUTE U MINUTU

Pogledajte kako je Tramp s najbližim saradnicima pratio akciju zarobljavanja Madura

Akcija pod nazivom "Apsolutna odlučnost" završena je hapšenjem venecuelanskog lidera Nikolasa Madura, njegove supruge i sina, kao i još tri osobe

Tramp u društvu zvaničnika pratio napad. Bijela kuća

S. S.

3.1.2026

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da je iz minute u minutu pratio operaciju u Venecueli, navodeći da je sve izgledalo poput praćenja televizijskog programa. O detaljima akcije govorio je na konferenciji za medije održanoj u Mar-a-Lažu, na kojoj su se obratili i drugi visoki američki zvaničnici.

Nedugo nakon završetka konferencije, Tramp je na svojoj društvenoj mreži Truth Social objavio fotografije na kojima se vidi kako sa najužim krugom saradnika u realnom vremenu prati djelovanje američkih snaga u Venecueli. Iste fotografije kasnije je objavila i Bijela kuća.

Na snimcima se, pored Trampa, mogu vidjeti državni sekretar Marko Rubio, ministar odbrane Pit Hegset i drugi zvaničnici, čija su lica odavala ozbiljnost i napetost dok je operacija trajala.

Akcija pod nazivom "Apsolutna odlučnost" završena je hapšenjem venecuelanskog lidera Nikolasa Madura, njegove supruge i sina, kao i još tri osobe.

Maduro je potom prebačen na američki ratni brod USS Iwo Jima, odakle će biti transportovan u američku bazu Gvantanamo na Kubi, a zatim u Njujork, gdje ga očekuje suočavanje s teškim optužbama za narko-terorizam i druga krivična djela protiv Sjedinjenih Američkih Država.

# NICOLAS MADURO
# VENECUELA
# DONLAD TRUMP
# SAD
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