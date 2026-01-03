Pogledajte kako je Tramp s najbližim saradnicima pratio akciju zarobljavanja Madura

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da je iz minute u minutu pratio operaciju u Venecueli, navodeći da je sve izgledalo poput praćenja televizijskog programa. O detaljima akcije govorio je na konferenciji za medije održanoj u Mar-a-Lažu, na kojoj su se obratili i drugi visoki američki zvaničnici.

Nedugo nakon završetka konferencije, Tramp je na svojoj društvenoj mreži Truth Social objavio fotografije na kojima se vidi kako sa najužim krugom saradnika u realnom vremenu prati djelovanje američkih snaga u Venecueli. Iste fotografije kasnije je objavila i Bijela kuća.