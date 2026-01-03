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POHVALIO VOJNIKE

Tramp: Mogli smo ubiti Madura da je to bilo potrebno

Pohvalio je učinkovitost u borbi protiv venecuelanskih snaga, za koje je kazao da su pružali veliki otpor te dodao je bilo mnogo pucnjave

Donald Tramp. AP Photo/Alex Brandon

S. S.

3.1.2026

Predsjednik SAD na prvoj konferenciji za medije nakon zarobljavanja prvog čovjeka Venecuele Nikolasa Madura je kazao da su ga mogli ubiti da je to bilo potrebno.

- To se moglo dogoditi. Pokušao je otići na sigurno mjesto, a to sigurno mjesto je potpuno od čelika. Nije uspio stići do vrata jer su naši momci bili tako brzi - naveo je.

Pohvalio je učinkovitost u borbi protiv venecuelanskih snaga, za koje je kazao da su pružali veliki otpor te dodao je bilo mnogo pucnjave.

Maduro se nalazi na brodu USS Iwo Jima, odakle se očekuje da nakratko bude zaustavljen u Guantanamu, a onda prebačen u Njujork, gdje mu slijedi suđenje za, kako su naveli, narkoterorizam.

# SAD
# DONALD TRUMP
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