Maduro bi mogao završiti u strogo čuvanom zatvoru: Ranije u njemu kaznu služio El Čapo

Još uvijek nije poznato gdje će venecuelanski predsjednik Nikolas Maduro i njegova supruga Silija Flores boraviti tokom suđenja u Sjedinjenim Američkim Državama. Prema težini optužbi, jedna od mogućnosti je da budu smješteni u strogo čuvani zatvor Metropolitan Detention Center u Bruklinu, u Njujorku.

Riječ je o zatvoru u kojem su ranije boravili neki od najopasnijih kriminalaca, među njima i vođa kartela Hoakin El Čapo Gusman, prije nego što je osuđen na doživotnu kaznu. Ova ustanova namijenjena je osobama koje predstavljaju ozbiljnu sigurnosnu prijetnju i trenutno je jedini savezni zatvor u Njujorku, nakon zatvaranja onog na Menhetnu, poslije samoubistva Džefrija Epstina.

Nakon El Čapovog spektakularnog bjekstva iz zatvora u Meksiku, u Metropolitan Detention Centeru uvedene su izuzetno stroge mjere sigurnosti kako bi se spriječio sličan incident. U tom zatvoru je boravio i Ismael El Majo Zambada Garsija, jedan od ključnih ljudi El Čapovog kartela, sve dok nije priznao krivicu.

I dalje je neizvjesno hoće li američke vlasti odlučiti da Madura smjeste u zatvor koji se nalazi u gusto naseljenom dijelu Njujorka, s obzirom na potencijalne sigurnosne rizike. Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da se Maduro trenutno nalazi na američkom ratnom brodu USS Iwo Jima, gdje će se suočiti s optužnicama koje se odnose na trgovinu narkoticima i oružjem, prenosi CNN.

Podsjetimo, Sjedinjene Američke Države su danas, dva sata nakon ponoći, izvele vojnu akciju u Venecueli, tokom koje su uhapšeni Nikolas Maduro i njegova supruga, a terete se za saradnju s narkokartelima.