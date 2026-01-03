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SVE DEMANTOVALA

Potpredsjednica Venecuele negirala navode Trampa: Nisam preuzela vlast, oslobodite Madura

Snimak obraćanja nastao je u Karakasu, čime su opovrgnuti raniji navodi anonimnih izvora da se potpredsjednica nalazi u Rusiji

Delsi Rodrigez. AP

S. S.

3.1.2026

Potpredsjednica Venecuele Delsi Rodrigez zatražila je hitno oslobađanje predsjednika Nikolasa Madura i njegove supruge Silije Flores, odlučno odbacujući tvrdnje Sjedinjenih Američkih Država da je ona preuzela vođenje zemlje nakon njegovog zarobljavanja.

Tokom sjednice Nacionalnog vijeća odbrane, koja je emitirana na državnoj televiziji VTV, Rodrigez je pozvala na momentalno oslobađanje Madura i prve dame, koji su zarobljeni u američkoj vojnoj operaciji izvedenoj u ranim subotnjim satima.

– Zahtijevamo hitno oslobađanje predsjednika Nikolasa Madura i njegove supruge Silije Flores, jedinog legitimnog predsjednika Venecuele – poručila je Rodrigez. Dodala je da je teritorijalni integritet Venecuele "divljački napadnut" operacijom sprovedenom u Karakasu i drugim dijelovima zemlje.

Reakcija Karakasa

Njene izjave uslijedile su nakon što je američki predsjednik Donald Tramp ranije ustvrdio da je Rodrigez položila zakletvu kao nova čelnica Venecuele, što zvanični Karakas nije potvrdio. U video-obraćanju emitiranom na državnoj televiziji, Rodrigez je ponovila da je Maduro jedini predsjednik zemlje i ponovo pozvala na njegovo oslobađanje.

Odbacila je mogućnost da Venecuela bude vođena prema američkim smjernicama, naglasivši da ta zemlja "nikada neće biti kolonija" nijedne države. Istakla je da Venecuela ostaje otvorena za odnose zasnovane na međusobnom poštovanju s administracijom Donalda Trampa, ali isključivo u okviru venecuelanskog i međunarodnog prava.

Ispuniti sve zahtjeve

Tramp je ranije izjavio da je Rodrigez navodno poručila američkom državnom sekretaru Marku Rubiju da je spremna učiniti "ono što smatramo potrebnim da Venecuela ponovo postane velika", te dodao da će ispuniti sve zahtjeve, a da nije ni imala nekog izbora, dodajući da će Sjedinjene Američke Države voditi tu zemlju. Rodrigez je u svom obraćanju direktno demantirala takve tvrdnje.

Snimak obraćanja nastao je u Karakasu, čime su opovrgnuti raniji navodi anonimnih izvora da se potpredsjednica nalazi u Rusiji. Državna televizija prikazala ju je u društvu njenog brata Horhea Rodrigeza, predsjednika Nacionalne skupštine, te ministara vanjskih poslova, unutrašnjih poslova i odbrane.

# NICOLAS MADURO
# SAD
# DELCY RODRIGUEZ
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