Potpredsjednica Venecuele negirala navode Trampa: Nisam preuzela vlast, oslobodite Madura

Potpredsjednica Venecuele Delsi Rodrigez zatražila je hitno oslobađanje predsjednika Nikolasa Madura i njegove supruge Silije Flores, odlučno odbacujući tvrdnje Sjedinjenih Američkih Država da je ona preuzela vođenje zemlje nakon njegovog zarobljavanja.

Tokom sjednice Nacionalnog vijeća odbrane, koja je emitirana na državnoj televiziji VTV, Rodrigez je pozvala na momentalno oslobađanje Madura i prve dame, koji su zarobljeni u američkoj vojnoj operaciji izvedenoj u ranim subotnjim satima.

– Zahtijevamo hitno oslobađanje predsjednika Nikolasa Madura i njegove supruge Silije Flores, jedinog legitimnog predsjednika Venecuele – poručila je Rodrigez. Dodala je da je teritorijalni integritet Venecuele "divljački napadnut" operacijom sprovedenom u Karakasu i drugim dijelovima zemlje.

Reakcija Karakasa

Njene izjave uslijedile su nakon što je američki predsjednik Donald Tramp ranije ustvrdio da je Rodrigez položila zakletvu kao nova čelnica Venecuele, što zvanični Karakas nije potvrdio. U video-obraćanju emitiranom na državnoj televiziji, Rodrigez je ponovila da je Maduro jedini predsjednik zemlje i ponovo pozvala na njegovo oslobađanje.