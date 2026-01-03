Ko je prva dama Venecuele, koja je uhapšena zajedno s Madurom: Imala je veliki utjecaj

Zajedno s predsjednikom Venecuele Nikolasom Madurom, rano jutros uhapšena je i njegova supruga te glavna savjetnica Silija Flores. Američki specijalci izvukli su ih iz spavaće sobe i odmah prebacili iz zemlje, gdje bi im trebalo biti suđeno po američkim optužnicama za trgovinu drogom. Silija Flores, koju Maduro od milja naziva "Cilita" više od deset godina bila je prva dama, iako ju je vladajući socijalistički pokret, poznat kao čavizam, nazivao „prvom borkinjom“. Kao Madurova partnerica više od tri decenije, izgradila je snažan politički uticaj i slovila za jednu od najmoćnijih žena u Venecueli, piše CNN.

Rođena je 1956. godine u Tinakvilju, a odrasla u radničkim dijelovima zapadnog Karakasa. Madura je upoznala u ranim danima čavističkog pokreta. Kao advokatica, pružala je pravnu pomoć Hugu Čavezu i drugim oficirima zatvorenim nakon neuspjelog puča 1992. godine. Lična veza Njihova politička i lična veza dodatno se učvrstila tokom kampanje za Čavezovo oslobađanje, a Flores je kasnije započela vlastitu političku karijeru. U Nacionalnu skupštinu prvi put je izabrana 2000. godine, a 2006. postala je prva žena na čelu parlamenta. Tokom tog mandata bila je kritikovana zbog zabrane ulaska novinarima i zapošljavanja brojnih članova porodice, što je ona negirala kao nepravilnost, tvrdeći da su svi zaposleni na osnovu zasluga.

Obavljala je i visoke stranačke i državne funkcije, uključujući poziciju glavne državne tužiteljice, a bila je dio najužeg kruga Huga Čaveza i Nikolas Madura. S Madurom se vjenčala 2013. godine, nakon njegove pobjede na predsjedničkim izborima.

Iako se kao prva dama povukla iz javnosti, politički analitičari ističu da je važila za „moć iza kulisa“ i ključnu savjetnicu predsjednika, posebno u periodima unutrašnjih sukoba unutar čavističkog pokreta. Trgovina drogom Njeno ime ponovo je dospjelo u fokus 2015. godine, kada su dvojica njenih nećaka uhapšena pod optužbom za trgovinu drogom i kasnije osuđena u SAD. Kanada i Sjedinjene Američke Države uvele su joj sankcije, uz obrazloženje da je dio Madurovog najužeg kruga vlasti.

Uprkos kritikama i sankcijama, Flores se vratila aktivnoj politici, najprije kroz Ustavotvornu skupštinu, a potom i kao zastupnica u Nacionalnoj skupštini. Analitičari navode da je, poput Madura, izrazito polarizirajuća figura, te da ih javnost doživljava kao nerazdvojnu političku cjelinu.