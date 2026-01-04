Stručnjak objasnio o čemu se radi: Detalji sa fotografije uhapšenog Madura otkrivaju veoma važne stvari

Fotografija koju je američki predsjednik Donald Tramp (Trump) objavio na platformi TruthSocial, na kojoj se vidi venecuelanski predsjednik Nikolas Maduro (Nicolas) na brodu USS Iwo Jima, otkriva niz detalja o Madurovom položaju, rekao je glavni CNN analitičar za sprovođenje zakona i obavještajne poslove Džon Miler (John Miller).

Maduro je na slici sa lisicama na rukama i tamnim zaštitnim naočalama "kako ne bi mogao da vidi gdje se nalazi, niti kuda se kreće od tačke A do tačke B", rekao je Miler u razgovoru sa Erin Barnet na CNN.

Maduro također nosi prsluk za spašavanje, kao i slušalice, za koje Miler kaže da služe da mu onemoguće sluh "kako ne bi mogao da čuje razgovore oko sebe".