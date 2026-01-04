Video / Britanski i francuski vojni avioni bombardirali mete u ovoj državi

Zapadni avioni provode patrole kako bi zaustavili ponovni porast islamističke militantne grupe koja je vladala dijelovima Sirije do 2019. Obavještajna analiza identificirala je podzemni objekt za koji se vjeruje da se koristio za skladištenje oružja i eksploziva u planinama sjeverno od Palmire, saopćila je Britanija.

To skladište je prethodno koristila grupa Islamska država u Siriji, saopćilo je britansko ministarstvo odbrane.

- Naši zrakoplovi koristili su navođene bombe Paveway IV kako bi ciljali niz pristupnih tunela do objekta, iako je detaljna procjena sada u toku, početni pokazatelji pokazuju da je meta uspješno napadnuta - saopćilo je britansko ministarstvo odbrane.

Britanija je rekla da je područje prije napada bilo "bez ikakvog civilnog naselja" i da su se svi njezini zrakoplovi sigurno vratili.

- Ova akcija pokazuje odlučnost da stanemo rame uz rame s našim saveznicima kako bismo iskorijenili svaki ponovni porast Islamske države i njihovih opasnih i nasilnih ideologija na Bliskom istoku - rekao je Healey.