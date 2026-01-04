Rubio uznemirio još jednu državu: "Da živim u Havani i da sam u vladi, bio bih barem malo zabrinut"

Američki državni sekretar Marko Rubio (Marco Rubio) poručio je, nakon hapšenja venecuelanskog predsjednika Nikolasa Madura (Nicolás Maduro), da bi Sjedinjene Američke Države mogle poduzeti slične poteze i prema Kubi.

Govoreći za medije o američkoj akciji provedenoj u Venecueli, Rubio je naglasio kako bi, da se nalazi na mjestu kubanskih vlasti, imao razloga za zabrinutost zbog dešavanja u toj zemlji. Prema njegovim riječima, američke aktivnosti u Venecueli obuhvatile su napade na vojne objekte, kao i zarobljavanje predsjednika Madura i njegove supruge.

- Da živim u Havani i da sam u vladi, bio bih barem malo zabrinut - rekao je Rubio.