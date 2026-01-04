Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NAGOVIJESTIO IDUĆU METU?

Rubio uznemirio još jednu državu: "Da živim u Havani i da sam u vladi, bio bih barem malo zabrinut"

Njihov napad na Venecuelu narušava stabilnost koja godinama karakterizira našu regiju, rekao je predsjednik Kube

Marko Rubio. AP

A. O.

4.1.2026

Američki državni sekretar Marko Rubio (Marco Rubio) poručio je, nakon hapšenja venecuelanskog predsjednika Nikolasa Madura (Nicolás Maduro), da bi Sjedinjene Američke Države mogle poduzeti slične poteze i prema Kubi.

Govoreći za medije o američkoj akciji provedenoj u Venecueli, Rubio je naglasio kako bi, da se nalazi na mjestu kubanskih vlasti, imao razloga za zabrinutost zbog dešavanja u toj zemlji. Prema njegovim riječima, američke aktivnosti u Venecueli obuhvatile su napade na vojne objekte, kao i zarobljavanje predsjednika Madura i njegove supruge.

- Da živim u Havani i da sam u vladi, bio bih barem malo zabrinut - rekao je Rubio.

Kubanski predsjednik Miguel Dijaz-Kanel (Miguel Díaz-Canel) oštro je reagirao na dešavanja u Venecueli, ocijenivši napad kriminalnim te poručivši da Latinska Amerika nije prostor u kojem Sjedinjene Američke Države mogu postupati kako žele.

- Njihov napad na Venecuelu narušava stabilnost koja godinama karakterizira našu regiju. Napad u ranim jutarnjim satima na miroljubiv i plemenit narod može se opisati samo kao kukavički, kriminalni i podmukli - rekao je predsjednik Kube Miguel Diaz-Canel tokom skupa koji je okupio hiljade ljudi u Havani.

Prema riječima kubanskog lidera, cilj ove operacije nije bio suzbijanje trgovine drogom, za što, kako tvrdi, ne postoje dokazi koji bi teretili Madura. Umjesto toga, smatra da se radi o pokušaju preuzimanja nafte i drugih prirodnih bogatstava Venecuele, što je opisao kao čin „državnog terorizma“, uporedivši ga s izraelskim napadom na Gazu.

# KUBA
# VENEZUELA
# VENECUELA
# HAVANA
# NICOLÁS MADURO
# SAD
# MARCO RUBIO
# MIGUEL DÍAZ-CANEL
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (9)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.