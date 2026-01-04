Delsi Rodrigez će zauzeti Madurovo mjesto: Stigla odluka Vrhovnog suda

Ustavno vijeće Vrhovnog suda Venecuele donijelo je u subotu odluku kojom se nalaže da potpredsjednica Delsi Rodrigez (Delcy Rodríguez) preuzme funkciju vršiteljice dužnosti predsjednika države. Ova mjera uslijedila je nakon što su američke snage u ranim jutarnjim satima privele Nikolasa Madura (Nicolás Maduro) tokom vojne operacije.

U obrazloženju presude navedeno je da Rodrigez preuzima „ured predsjednika Bolivarske Republike Venecuele, kako bi se zagarantovao administrativni kontinuitet i sveobuhvatna odbrana nacije“.

Sud je istakao i da će se nastaviti rasprava s ciljem da se „utvrdi primjenjivi pravni okvir za garanciju kontinuiteta države, funkcionisanja vlade i zaštite suvereniteta u okolnostima prisilnog odsustva predsjednika Republike“.

Ustavni temelj

U skladu s članovima 233 i 234 Ustava Venecuele, u situacijama privremenog ili trajnog odsustva predsjednika, njegove ovlasti preuzima potpredsjednik države.

Rodrigez, koja istovremeno obavlja dužnosti ministrice finansija i ministrice nafte, formalno je stupila na novu funkciju u subotu poslijepodne. Nekoliko sati nakon hapšenja Madura i njegove supruge Cilije Flores (Cilia Flores), predsjedavala je sjednicom Vijeća za nacionalnu odbranu.

U prisustvu ministara i najviših državnih zvaničnika, uputila je zahtjev za „trenutno oslobađanje“ uhapšenog bračnog para te snažno osudila američku vojnu akciju.

- Ova operacija predstavlja eklatantno kršenje međunarodnog prava i suvereniteta Venecuele - izjavila je Rodrigez stojeći ispred venecuelanske zastave, pozivajući građane na jedinstvo.

- Ono što je učinjeno Venecueli može se učiniti bilo kome.“

Suprotstavljene poruke o odnosima sa SAD-om

Nekoliko sati nakon hapšenja, američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) izjavio je da je državni sekretar Marko Rubio (Marco Rubio) razgovarao s Rodrigez te da je ona pokazala spremnost na saradnju s Washingtonom.

- Rekla je: 'Uradit ćemo sve što trebate.' Mislim da je bila prilično ljubazna. Uradit ćemo ovo kako treba - rekao je Tramp.