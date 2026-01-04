Delsi Rodrigez će zauzeti Madurovo mjesto: Stigla odluka Vrhovnog suda

Ustavno vijeće Vrhovnog suda Venecuele donijelo je u subotu odluku kojom se nalaže da potpredsjednica Delsi Rodrigez (Delcy Rodríguez) preuzme funkciju vršiteljice dužnosti predsjednika države. Ova mjera uslijedila je nakon što su američke snage u ranim jutarnjim satima privele Nikolasa Madura (Nicolás Maduro) tokom vojne operacije.
U obrazloženju presude navedeno je da Rodrigez preuzima „ured predsjednika Bolivarske Republike Venecuele, kako bi se zagarantovao administrativni kontinuitet i sveobuhvatna odbrana nacije“.
Sud je istakao i da će se nastaviti rasprava s ciljem da se „utvrdi primjenjivi pravni okvir za garanciju kontinuiteta države, funkcionisanja vlade i zaštite suvereniteta u okolnostima prisilnog odsustva predsjednika Republike“.
Ustavni temelj
U skladu s članovima 233 i 234 Ustava Venecuele, u situacijama privremenog ili trajnog odsustva predsjednika, njegove ovlasti preuzima potpredsjednik države.
Rodrigez, koja istovremeno obavlja dužnosti ministrice finansija i ministrice nafte, formalno je stupila na novu funkciju u subotu poslijepodne. Nekoliko sati nakon hapšenja Madura i njegove supruge Cilije Flores (Cilia Flores), predsjedavala je sjednicom Vijeća za nacionalnu odbranu.
U prisustvu ministara i najviših državnih zvaničnika, uputila je zahtjev za „trenutno oslobađanje“ uhapšenog bračnog para te snažno osudila američku vojnu akciju.
- Ova operacija predstavlja eklatantno kršenje međunarodnog prava i suvereniteta Venecuele - izjavila je Rodrigez stojeći ispred venecuelanske zastave, pozivajući građane na jedinstvo.
- Ono što je učinjeno Venecueli može se učiniti bilo kome.“
Suprotstavljene poruke o odnosima sa SAD-om
Nekoliko sati nakon hapšenja, američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) izjavio je da je državni sekretar Marko Rubio (Marco Rubio) razgovarao s Rodrigez te da je ona pokazala spremnost na saradnju s Washingtonom.
- Rekla je: 'Uradit ćemo sve što trebate.' Mislim da je bila prilično ljubazna. Uradit ćemo ovo kako treba - rekao je Tramp.
Ipak, u javnim obraćanjima, Rodrigez nije pokazala nikakve znakove popuštanja. Odbacila je mogućnost saradnje sa Sjedinjenim Američkim Državama i naglasila da Maduro i dalje ostaje predsjednik zemlje.
- U ovoj zemlji postoji samo jedan predsjednik, a njegovo ime je Nicolas Maduro Moros - poručila je Rodriguez, koja je u vanrednim okolnostima postala najistaknutije lice vlasti.
Ko je Delsi Rodrigez?
Delsi Eloina Rodrigez Gomez (56), pravnica obrazovana na Centralnom univerzitetu Venecuele, izabrana je za ovu ulogu kao dugogodišnja ključna figura vlasti. Više od dvadeset godina ubraja se među najutjecajnije predstavnike „čavizma“, političkog pokreta koji je utemeljio pokojni Hugo Čavez (Hugo Chávez), a koji je kasnije nastavio Maduro.
Zajedno sa svojim bratom Horgeom Rodrigezom (Jorge Rodríguez), aktuelnim predsjednikom Narodne skupštine, čini jedan od najsnažnijih političkih tandema u državi. Njihov utjecaj duboko je ukorijenjen u institucijama vlasti još od Čavezove ere.
Imidž nepopustljivog branioca režima izgradila je kroz niz važnih funkcija:
Ministrica komunikacija (2013–2014) – u tom periodu imala je ključnu ulogu u oblikovanju vladinog medijskog narativa.
Ministrica vanjskih poslova (2014–2017) – postala je međunarodno prepoznatljiva po oštrim istupima u odbrani Madurove vlasti u Ujedinjenim nacijama i Organizaciji američkih država (OAS), često ulazeći u sukobe sa stranim diplomatama i odbacujući optužbe o kršenju ljudskih prava kao dio stranih zavjera.
Predsjednica Ustavotvorne skupštine (2017) – preuzela je rukovođenje tijelom koje je, nakon pobjede opozicije na parlamentarnim izborima 2015. godine, faktički preuzelo zakonodavne ovlasti i omogućilo vlastima da zaobiđu opozicioni parlament, dodatno konsolidirajući Madurovu moć.
U trenutku preuzimanja predsjedničkih ovlasti, Rodrigez je već imala kontrolu nad ključnim segmentima venecuelanske ekonomije. Kao ministrica finansija i nafte, upravljala je najvažnijim resursima zemlje tokom duboke ekonomske krize i pod međunarodnim sankcijama, što ukazuje na veliko povjerenje koje joj je Maduro ukazao.
Ustavni pravnik Hoze Manuel Romano (José Manuel Romano) opisuje je kao osobu koja uživa „puno povjerenje“ predsjednika.
- Izvršna potpredsjednica je izuzetno efikasan operativac, žena sa snažnim liderskim vještinama za upravljanje timovima. Orijentisana je na rezultate i ima značajan utjecaj na cijeli vladin aparat, uključujući i Ministarstvo odbrane, što je presudno u ovim okolnostima - naglašava Romano.
Ipak, analitičari upozoravaju da njeno preuzimanje funkcije ne znači i ublažavanje odnosa prema Zapadu, uprkos Trampovim tvrdnjama.
Imdat Oner (Imdat Öner), analitičar Instituta Jack D. Gordon, smatra da ona ne predstavlja „umjerenu alternativu“.
- Ona je jedna od najmoćnijih i najtvrđih figura u cijelom sistemu. Njen dolazak na čelo države vjerovatno je rezultat određenog razumijevanja između SAD-a i ključnih aktera o scenariju poslije Madura, u kojem bi ona imala ulogu tehničkog lidera do tranzicije - zaključuje Oner.