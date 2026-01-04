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JASAN STAV

Kina osudila američko hapšenje Madura: Traži hitno oslobađanje i rješavanje krize dijalogom

Potvrdili smo našu posvećenost strateškom odnosu koji napreduje i jača u različitim oblastima radi izgradnje multipolarnog svijeta razvoja i mira

Nikolas Maduro pod nadzorom DEA-e. DEA

A. O.

4.1.2026

Kinesko Ministarstvo vanjskih poslova u nedjelju je snažno osudilo postupke Sjedinjenih Američkih Država, zatraživši hitno puštanje venecuelanskog predsjednika Nikolasa Madura (Nicolás Maduro) i njegove supruge. Iz Pekinga je poručeno da se kriza u Venecueli mora rješavati putem dijaloga, a ne upotrebom sile.

U zvaničnom saopćenju objavljenom na internet-stranici ministarstva, kineske vlasti su izrazile „ozbiljnu zabrinutost“ zbog djelovanja američkih snaga koje su 3. januara nasilno privele predsjednika Madura i njegovu suprugu te ih izvele iz zemlje.

Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Kine naglasio je da ovakav čin predstavlja očigledno kršenje međunarodnog prava, temeljnih normi međunarodnih odnosa, kao i ciljeva i principa Povelje Ujedinjenih nacija.

- Kina poziva SAD da osiguraju ličnu sigurnost predsjednika Nikolasa Madura i njegove supruge, da ih odmah oslobode, prestanu s rušenjem vlade Venecuele i rješavaju probleme kroz dijalog i pregovore - navodi se u odgovoru na novinarsko pitanje o hapšenju.

Sastanak s kineskim izaslanikom 

Ovi dramatični događaji uslijedili su svega nekoliko sati nakon što je Maduro u predsjedničkoj palači Miraflores u Karakasu ugostio visokog kineskog zvaničnika. U petak se sastao s Ćiu Sjaoćijem (Qiu Xiaoqi), specijalnim izaslanikom kineske vlade za pitanja Latinske Amerike.

Nakon sastanka, Maduro se oglasio na Telegramu, poručivši:

- Imao sam ugodan sastanak sa Qiu Xiaoqijem. Potvrdili smo našu posvećenost strateškom odnosu koji napreduje i jača u različitim oblastima radi izgradnje multipolarnog svijeta razvoja i mira.“

Odlazak u pritvor

Samo 24 sata kasnije, Maduro se našao u američkom pritvoru.

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) potvrdio je da je Maduro uhvaćen nakon „opsežnih“ zračnih napada te da je potom prebačen izvan zemlje. 

Neposredno prije hapšenja, venecuelanske vlasti optužile su Sjedinjene Američke Države za napade na civilne i vojne ciljeve u Karakasu i drugim gradovima, nakon čega je u zemlji proglašeno vanredno stanje.

Brojne vlade širom svijeta već su izrazile protivljenje američkoj vojnoj intervenciji, a reakcija Kine dodatno ukazuje na ozbiljnu geopolitičku težinu ovog incidenta.

# KINA
# VENECUELA
# NICOLÁS MADURO
# SAD
# SAD
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