Kina osudila američko hapšenje Madura: Traži hitno oslobađanje i rješavanje krize dijalogom

Kinesko Ministarstvo vanjskih poslova u nedjelju je snažno osudilo postupke Sjedinjenih Američkih Država, zatraživši hitno puštanje venecuelanskog predsjednika Nikolasa Madura (Nicolás Maduro) i njegove supruge. Iz Pekinga je poručeno da se kriza u Venecueli mora rješavati putem dijaloga, a ne upotrebom sile.

U zvaničnom saopćenju objavljenom na internet-stranici ministarstva, kineske vlasti su izrazile „ozbiljnu zabrinutost“ zbog djelovanja američkih snaga koje su 3. januara nasilno privele predsjednika Madura i njegovu suprugu te ih izvele iz zemlje.

Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Kine naglasio je da ovakav čin predstavlja očigledno kršenje međunarodnog prava, temeljnih normi međunarodnih odnosa, kao i ciljeva i principa Povelje Ujedinjenih nacija.

- Kina poziva SAD da osiguraju ličnu sigurnost predsjednika Nikolasa Madura i njegove supruge, da ih odmah oslobode, prestanu s rušenjem vlade Venecuele i rješavaju probleme kroz dijalog i pregovore - navodi se u odgovoru na novinarsko pitanje o hapšenju.

Sastanak s kineskim izaslanikom

Ovi dramatični događaji uslijedili su svega nekoliko sati nakon što je Maduro u predsjedničkoj palači Miraflores u Karakasu ugostio visokog kineskog zvaničnika. U petak se sastao s Ćiu Sjaoćijem (Qiu Xiaoqi), specijalnim izaslanikom kineske vlade za pitanja Latinske Amerike.

Nakon sastanka, Maduro se oglasio na Telegramu, poručivši:

- Imao sam ugodan sastanak sa Qiu Xiaoqijem. Potvrdili smo našu posvećenost strateškom odnosu koji napreduje i jača u različitim oblastima radi izgradnje multipolarnog svijeta razvoja i mira.“

Odlazak u pritvor

Samo 24 sata kasnije, Maduro se našao u američkom pritvoru.

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) potvrdio je da je Maduro uhvaćen nakon „opsežnih“ zračnih napada te da je potom prebačen izvan zemlje.