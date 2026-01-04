Kamala Haris o napadu na Venecuelu: Trampove akcije su nezakonite i nepromišljene

Bivša potpredsjednica Sjedinjenih Američkih Država Kamala Haris (Harris) oštro je osudila napad na Venecuelu i hapšenje predsjednika Nikolas Madura (Nicolás Maduro).

U svojoj izjavi, Haris je naglasila da Trampove (Trumpove) akcije u Venecueli ne čine Ameriku sigurnijom, jačom niti pristupačnijom.

- To što je Maduro brutalni, nelegitimni diktator ne mijenja činjenicu da je ova akcija bila i nezakonita i nepromišljena. Već smo vidjeli ovaj film. Ratovi za promjenu režima ili naftu koji se prodaju kao snaga, ali se pretvaraju u haos, a američke porodice plaćaju cijenu - navela je Haris.

Dodala je da je američki narod umoran od laži:

- Ovo nije o drogama ili demokratiji. Radi se o nafti i Trampovoj želji da glumi regionalnog silnika. Da mu je stalo do bilo čega od toga, ne bi pomilovao osuđenog trgovca drogom niti bi marginalizirao legitimnu opoziciju Venecuele dok nastoji postići dogovore s Madurovim saradnicima. Predsjednik dovodi trupe u opasnost, troši milijarde, destabilizira regiju i ne nudi nikakvu pravnu vlast, nikakav plan za izlazak i nikakvu korist kod kuće.“

Za kraj, Haris je poručila da SAD treba vodstvo čiji su prioriteti:

smanjenje troškova za radničke porodice,

provođenje vladavine prava,

jačanje saveza, i, što je najvažnije,

stavljanje američkog naroda na prvo mjesto.