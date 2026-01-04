Agenti CIA-e u Venecueli bili od avgusta, znao se svaki detalj kretanja: Poznato kako je uhapšen Maduro

Američki New York Times objavio je detalje operacije „Apsolutna odlučnost“, u okviru koje su u Venecueli uhapšeni Nikolas Maduro (Nicolás Maduro) i njegova supruga.

Prema tekstu u listu, novinari su se pozivali na više izvora kako bi otkrili detalje akcije i podijelili informacije o tome koliko je sve pažljivo planirano.

- U augustu je tajni tim oficira CIA-e ušao u Venecuelu s ciljem prikupljanja informacija o Nikolasu Maduru, predsjedniku zemlje, kojeg je Trampova (Trumpova) administracija nazvala narkoteroristom. Tim CIA-e kretao se po Karakasu (Caracasu), ostajući neotkriven mjesecima. Obavještajni podaci o dnevnim kretanjima venecuelanskog lidera – u kombinaciji s ljudskim izvorom bliskim Maduru i flotom nevidljivih dronova – omogućili su agenciji da mapira detalje o njegovim rutinama. Bila je to izuzetno opasna misija, jer američka ambasada u zemlji nije bila otvorena. Ipak, bila je izuzetno uspješna. General Dan Caine, predsjedavajući Združenog štaba, rekao je da su Sjedinjene Američke Države znale gdje se Maduro kreće, šta jede i koje kućne ljubimce posjeduje - navodi se.

Ove informacije bile su ključne za vojnu operaciju u subotu ujutro, kada su elitni komandosi Delta Force izveli raciju – najrizičniju američku vojnu akciju od ubistva Osame bin Ladena 2011. godine.

- Rezultat je bila taktički precizna i brzo izvedena operacija koja je izvukla Madura iz Venecuele bez gubitka američkih života. Tramp (Trump) je operaciju nazvao udarom protiv trgovine drogom, iako Venecuela nije glavni igrač u međunarodnoj trgovini narkoticima. Zvaničnici su prethodno rekli kongresnim liderima da cilj nije promjena režima - pojašnjava NYT.