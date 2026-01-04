Zašto ruski protivzračni sistemi u Venecueli nisu reagovali na vrijeme

Prema dostupnim informacijama, venecuelanska vojska u funkciji je imala 12 ruskih sistema protivvazdušne odbrane 9K317E Buk-M2E, nabavljenih na osnovu ugovora potpisanog 2015. godine. Međutim, prema objavljenim snimcima, Bukovi "nisu nikako reagovali".

Dva sata intenzivnog bombardovanja, a zatim tišina. Tako je španski dnevnik El País opisao američki udar u Venecueli, čiji sistemi protivzračne odbrane ruskog porijekla nisu uzvratili vatru.

Američki udar počeo je u subotu oko 1:50 po lokalnom vremenu (6:50 po srednjoevropskom vremenu), kada su odjeknule prve eksplozije. Zvuk aviona koji su prelijetali Venecuelu, isprekidan detonacijama, trajao je dva sata.

Kada su eksplozije počele jenjavati, državni kanal VTV emitovao je saopćenje venecuelanske vlade. U njemu je potvrđen napad Sjedinjenih Američkih Država, proglašeno vanredno stanje i stanje nužde, te pozvani građani da izađu na ulice.

Uslijedilo je saopćenje venecuelanskog ministra odbrane Vladimira Padrina, koji je, prema navodima stanice CBS News, objavio da će se "Venecuela braniti od prisustva stranih trupa". Obećao je da će zemlju braniti kopnene, zračne i pomorske snage, koje između ostalog raspolažu i balističkim sistemima.