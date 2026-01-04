Zašto ruski protivzračni sistemi u Venecueli nisu reagovali na vrijeme

Dva sata intenzivnog bombardovanja, a zatim tišina. Tako je španski dnevnik El País opisao američki udar u Venecueli, čiji sistemi protivzračne odbrane ruskog porijekla nisu uzvratili vatru.
Prema izvještaju ovog medija, venecuelanska protivvazdušna odbrana "pala" je odmah tokom prvog vala američkog bombardovanja i raketiranja.
Prema dostupnim informacijama, venecuelanska vojska u funkciji je imala 12 ruskih sistema protivvazdušne odbrane 9K317E Buk-M2E, nabavljenih na osnovu ugovora potpisanog 2015. godine. Međutim, prema objavljenim snimcima, Bukovi "nisu nikako reagovali".
Američki udar počeo je u subotu oko 1:50 po lokalnom vremenu (6:50 po srednjoevropskom vremenu), kada su odjeknule prve eksplozije. Zvuk aviona koji su prelijetali Venecuelu, isprekidan detonacijama, trajao je dva sata.
Kada su eksplozije počele jenjavati, državni kanal VTV emitovao je saopćenje venecuelanske vlade. U njemu je potvrđen napad Sjedinjenih Američkih Država, proglašeno vanredno stanje i stanje nužde, te pozvani građani da izađu na ulice.
Uslijedilo je saopćenje venecuelanskog ministra odbrane Vladimira Padrina, koji je, prema navodima stanice CBS News, objavio da će se "Venecuela braniti od prisustva stranih trupa". Obećao je da će zemlju braniti kopnene, zračne i pomorske snage, koje između ostalog raspolažu i balističkim sistemima.
- Bit će raspoređeni po naređenju (venecuelanskog predsjednika Nicolása Madura) - naveo je Padrino, ne spominjući činjenicu da su Maduro (Nicolás Maduro) i njegova supruga privedeni i odvedeni iz zemlje, te da vlada u tom trenutku nije znala gdje se nalazi predsjednik.
Potpredsjednica zemlje Delsi Rodrigez (Delcy Rodríguez) izjavila je da Venecuela traži od SAD-a dokaz da su živi.
- Napali su nas, ali nas neće pokoriti - izjavio je, između ostalog, venecuelanski ministar odbrane. Pozvao je na stvaranje jedinstvenog fronta otpora "suočen s najgorom agresijom protiv Venecuele u historiji".
Međutim, nakon Padrinove izjave, Venecuela je, prema pisanju El Paísa, utihnula.
- Ljudi ostaju kod kuće. Ulice Karakasa bile su u subotu ujutro, 3. januara, puste i tihe - naveo je ovaj dnevnik.