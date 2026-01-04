Bijela kuća ismijava Madura, Tramp pohvalio uspješnu akciju hapšenja: "Ako do sada nisi znao, sada znaš"

Bijela kuća, odnosno tim administracije američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump) na sve načine pokušava ismijati venecuelanskog predsjednika Nikolasa Madura (Nicolas), a tim povodom na zvaničnim kanalima podijelili su i jedan snimak.

Naime, na snimku koji traje oko 25 sekundi, Bijela kuća je prikazala jedan od ranijih govora Nikolasa Madura (Nicolas) u Venecueli, a u kojem se direktno obraća Amerikancima.

- Dođite po mene. Čekat ću vas u Mirafloresu. Ne čekajte dugo, kukavice - rekao je tokom govora Maduro.

Naredna stvar na snimku jeste govor Marka Rubija (Marco Rubio) nakon hapšenja Madura.

- Ako do sada nisi znao, sada znaš - poručio je Rubio.

Osim toga, na snimku je prikazana i fotografija uhapšenog Madura kao i nasmijanog Donalda Trampa. Cijeli snimak propraćen je pjesmom jednog od najpoznatijih američkih repera The Notorious B.I.G.

Maduro će se uskoro naći pred sudom u Njujorku, a državna tužiteljica Pamela Bondi u subotu je objasnila detalje optužnice.