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NAKON HAPŠENJA

Bijela kuća ismijava Madura, Tramp pohvalio uspješnu akciju hapšenja: "Ako do sada nisi znao, sada znaš"

Dođite po mene. Čekat ću vas u Mirafloresu, rekao je Maduro

Isječak iz snimka. Screenshot

A. O.

4.1.2026

Bijela kuća, odnosno tim administracije američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump) na sve načine pokušava ismijati venecuelanskog predsjednika Nikolasa Madura (Nicolas), a tim povodom na zvaničnim kanalima podijelili su i jedan snimak.

Naime, na snimku koji traje oko 25 sekundi, Bijela kuća je prikazala jedan od ranijih govora Nikolasa Madura (Nicolas) u Venecueli, a u kojem se direktno obraća Amerikancima.

- Dođite po mene. Čekat ću vas u Mirafloresu. Ne čekajte dugo, kukavice - rekao je tokom govora Maduro.

Naredna stvar na snimku jeste govor Marka Rubija (Marco Rubio) nakon hapšenja Madura.

- Ako do sada nisi znao, sada znaš - poručio je Rubio.

Osim toga, na snimku je prikazana i fotografija uhapšenog Madura kao i nasmijanog Donalda Trampa. Cijeli snimak propraćen je pjesmom jednog od najpoznatijih američkih repera The Notorious B.I.G.

Maduro će se uskoro naći pred sudom u Njujorku, a državna tužiteljica Pamela Bondi u subotu je objasnila detalje optužnice.

- Nikolas Maduro optužen je za zavjeru za narkoterorizam, zavjeru za uvoz kokaina, posjedovanje mitraljeza i destruktivnih naprava te zavjeru za posjedovanje mitraljeza i destruktivnih naprava protiv Sjedinjenih Američkih Država. Uskoro će se suočiti s punim gnjevom američke pravde na američkom tlu, pred američkim sudovima. U ime cijelog američkog Ministarstva pravde, željela bih zahvaliti predsjedniku Donaldu Trampu što je imao hrabrosti zahtijevati odgovornost u ime američkog naroda, te veliko hvala našoj hrabroj vojsci koja je provela nevjerovatnu i vrlo uspješnu misiju hvatanja ova dva međunarodna trgovca narkoticima - poručila je Bondi.

# VENEZUELA
# NICOLAS MADURO
# SAD
# DONALD TRUMP
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