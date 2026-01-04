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IMPERIJALISTIČKA AGRESIJA

Glavni savjetnik Erdoana: Nad Madurom je počinjen zločin

Slučaj Maduro upečatljivo pokazuje da u današnjem svijetu ne postoji stvarnost osim gole borbe za moć, naveo je

Erdoan i Učum. Platforma X

A. O.

4.1.2026

Glavni savjetnik turskog predsjednika Redžepa Tajipa Erdoana (Recep Tayyip Erdoğan), Mehmet Učum (Mehmet Üçum), oštro je reagovao na hapšenje venecuelanskog predsjednika Nikolasa Madura (Nicolas), poručivši da je nad njim počinjen zločin.

- Slučaj Maduro jedan je od brutalnih primjera koji pokazuju da se imperijalistička agresija može provoditi i metodama odmetničkih država.“

Učum je istakao da ovaj slučaj pokazuje potpuni slom međunarodnog poretka.

- Slučaj Maduro je kazneno djelo koje još jednom otkriva da su međunarodno pravo, međunarodne institucije i UN potpuno poništeni. Drugim riječima, još jednom je postalo jasno da je takozvani međunarodni sistem u potpunosti demontiran imperijalističkim zločinima.“

Prema njegovim riječima, savremeni svijet funkcioniše isključivo po logici sile.

- Slučaj Maduro upečatljivo pokazuje da u današnjem svijetu ne postoji stvarnost osim gole borbe za moć; da ne postoje pravila ili institucije sposobne obuzdati agresivne sile; i da ne postoji druga opcija osim borbe protiv imperijalističke agresije temeljene na moći.“

Učum je naglasio da je odgovor na silu jedina preostala opcija.

- Slučaj Maduro još je jednom cijelom svijetu pokazao da u današnjem svijetu – bez obzira na arenu – ne postoji mogućnost postojanja osim ograničavanja moći moći i odgovora na silu silom.“

On smatra da je krajnji cilj ovakvih intervencija kontrola resursa.

 - Slučaj Maduro još je jednom dokazao da je jedini cilj imperijalističke agresije dominirati svjetskim resursima, posebno energijom. Da bi se postigao taj cilj, postoji nehumani imperijalistički način razmišljanja koji legitimizira sve oblike bezakonja, bezobzirnosti i nemorala. Nastavak predstavljanja ovih imperijalističkih agresija kao pitanja prava i sloboda nije ništa više od ideološkog služenja imperijalizmu.“

Na kraju je upozorio da su nacionalne države pod ozbiljnom prijetnjom.

- Nacionalne države su u mnogim aspektima pod ontološkom prijetnjom. S Madurovim slučajem, prijetnja ‘imperijalističke odmetničke države’ sada je vidljivo dodana tim opasnostima. Danas je, više nego ikad, potrebno intenzivirati antiimperijalističku borbu i ojačati antiimperijalističku saradnju među nacionalnim državama. Nema druge mogućnosti.“

# NICOLAS MADURO
# RECEP TAYYIP ERDOĞAN
# VENECUELA
# MEHMET ÜÇUM
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