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CIVILI I VOJNICI

U američkoj operaciji u Venecueli poginulo najmanje 40 ljudi

Više od 150 američkih aviona poslano je da onesposobe protuzračnu odbranu, napominje se

Ekplozije u Venecueli. AP

Anadolija

4.1.2026

Najmanje 40 ljudi, uključujući civile i vojnike, ubijeno je tokom američke vojne operacije usmjerene na venecuelanskog predsjednika Nicolasa Madura, prema izvještaju "New York Timesa" kasno u subotu, javlja Anadolu.

Pozivajući se na visokog venecuelanskog zvaničnika, koji je govorio anonimno, u izvještaju se navodi: "Najmanje 40 ljudi, uključujući civile i vojnike, ubijeno je u napadu."

Američki zvaničnici rekli su "New York Timesu" da je napad uključivao veliku zračnu operaciju s ciljem onesposobljavanja venecuelanske protuzračne odbrane prije nego što su raspoređene kopnene snage.

- Više od 150 američkih aviona poslano je da onesposobe protuzračnu odbranu, kako bi vojni helikopteri mogli dostaviti vojnike koji su napali položaj gospodina Madura, rekli su američki zvaničnici - napominje se.

Nije bilo neposredne javne potvrde Bijele kuće ili Pentagona u vezi s brojem žrtava ili obimom operacije.

Američke snage su zarobile i prevezle venecuelanskog predsjednika Madura i njegovu suprugu rano u subotu u dramatičnoj noćnoj operaciji, objavio je predsjednik Donald Trump, izjavljujući da će SAD upravljati Venecuelom dok se ne osigura "sigurna, pravilna i razumna tranzicija".

Madurosi su optuženi za krijumčarenje "tona kokaina" u SAD, zajedno s drugim zločinima, u novoj optužnici koju su rano u subotu otkrili savezni tužioci u Južnom okrugu New Yorka.

Kritičari upozoravaju da operacija krši međunarodno pravo, zaobilazi Kongres i riskira daljnju nestabilnost širom Venecuele i regije.

# NICOLAS MADURO
# VENECUELA
# SAD
# EKSPLOZIJE
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