Priča o italijanskoj premijerki koja dolazi iz radničke porodice: Zašto je Đorđa Meloni jedna od najmoćnijih žena svijeta

Otac odlazi rano, život se nastavlja pod rukom majke, a djevojčica iz rimskog kvarta uči najvažniju političku lekciju prije politike - kako preživjeti i kako vjerovati da se snaga stvara iznutra. Već kao tinejdžerica ulazi u politički aktivizam, u svijet u kojem se ideologija sudara sa stvarnošću, a strast za uvjerenjima povlači i težinu odgovornosti.

Rođena 15. januara 1977. u Rimu, u radničkom naselju Garbatela, Đorđa Meloni odrasla je u atmosferi koja nije nudila privilegije, nego karakter.

Italija je bitna zbog svoje ekonomije, industrijske snage, geopolitičkog položaja i kulturnog autoriteta, a s njom je važna i žena koja je vodi, žena koja je izgradila politički put od rimskih kvartova do vrha države i svrstala se među figure koje mijenjaju kurs historije savremene Evrope.

Njen uspon bio je brz i odlučan. Godine 2006., izabrana je u Parlament, a već 2008. postaje najmlađa ministrica u historiji Italije, preuzimajući Ministarstvo omladinskih politika u vladi Silvija Berluskonija (Berlusconi). To je trenutak u kojem Italija prvi put ozbiljno shvata koliko snažna, artikulirana i strateški fokusirana može biti žena koja do tada mnogima djeluje samo kao političko “čudo mladosti”.

Potom dolazi prekretnica koja oblikuje njenu sudbinu i sudbinu italijanske desnice. Godine 2012., osniva stranku Fratelli d’Italia, projekt koji je započeo kao ideološki izazov, a završio kao politički motor države. Na tim temeljima, 22. oktobra 2022. Đorđa Meloni postaje prva žena premijerka u historiji Italije i staje na čelo jedne od najvećih ekonomija Evrope. Njena vlada, za razliku od mnogih italijanskih vlada kratkog daha, donosi stabilnost, kontinuitet i jasnu političku liniju.

Zašto je važna? Zato što je Italija industrijski gigant, ekonomski motor Evrope, kulturni i politički faktor bez kojeg se evropske odluke ne mogu donositi. A na njenom čelu stoji žena koja razumije historiju, snagu, slabosti i mogućnosti svoje zemlje.

Brisel i Vašington

Đorđa Meloni vodi politiku koja balansira između tradicionalnih vrijednosti i hladne realnosti globalne politike. Unutar granica promoviše ekonomske reforme, naglašava porodicu, sigurnost i kontrolu migracija; izvan njih vodi pragmatičan dijalog s Briselom, Vašingtonom i ključnim svjetskim centrima moći.

Italija pod njenim vodstvom postaje glasniji i sigurniji igrač u evropskim raspravama o budućnosti Unije, sigurnosti kontinenta i ulozi Evrope u nestabilnom svijetu.

I zato nije samo četvrta najmoćnija žena svijeta na Forbesovoj listi. Ona je simbol promjene političkih paradigmi, dokaz da žene ulaze u historiju kao liderice od moći, odluke i odgovornosti. Giorgia Meloni je žena koja je iz radničkog rimskog kvarta stigla do vrha države, i žena čije odluke danas utječu na živote miliona ljudi u Italiji, Evropi i šire.