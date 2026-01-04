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4. NA LISTI FORBESA

Priča o italijanskoj premijerki koja dolazi iz radničke porodice: Zašto je Đorđa Meloni jedna od najmoćnijih žena svijeta

Kako se djevojčica iz rimskog kvarta počela baviti politikom

Meloni je odrastala bez oca. AP

I. Ćatić

4.1.2026

Četvrta najmoćnija žena svijeta prema Forbesu, Đorđa Meloni (Giorgia), danas nije samo politička figura Italije, nego ključni akter evropske sudbine.

Italija je bitna zbog svoje ekonomije, industrijske snage, geopolitičkog položaja i kulturnog autoriteta, a s njom je važna i žena koja je vodi, žena koja je izgradila politički put od rimskih kvartova do vrha države i svrstala se među figure koje mijenjaju kurs historije savremene Evrope.

U vladi Berluskonija

Rođena 15. januara 1977. u Rimu, u radničkom naselju Garbatela, Đorđa Meloni odrasla je u atmosferi koja nije nudila privilegije, nego karakter. 

Otac odlazi rano, život se nastavlja pod rukom majke, a djevojčica iz rimskog kvarta uči najvažniju političku lekciju prije politike - kako preživjeti i kako vjerovati da se snaga stvara iznutra. Već kao tinejdžerica ulazi u politički aktivizam, u svijet u kojem se ideologija sudara sa stvarnošću, a strast za uvjerenjima povlači i težinu odgovornosti.

Meloni: Rođena u radničkom naselju Garbatel. AP

Njen uspon bio je brz i odlučan. Godine 2006., izabrana je u Parlament, a već 2008. postaje najmlađa ministrica u historiji Italije, preuzimajući Ministarstvo omladinskih politika u vladi Silvija Berluskonija (Berlusconi). To je trenutak u kojem Italija prvi put ozbiljno shvata koliko snažna, artikulirana i strateški fokusirana može biti žena koja do tada mnogima djeluje samo kao političko “čudo mladosti”.

Potom dolazi prekretnica koja oblikuje njenu sudbinu i sudbinu italijanske desnice. Godine 2012., osniva stranku Fratelli d’Italia, projekt koji je započeo kao ideološki izazov, a završio kao politički motor države. Na tim temeljima, 22. oktobra 2022. Đorđa Meloni postaje prva žena premijerka u historiji Italije i staje na čelo jedne od najvećih ekonomija Evrope. Njena vlada, za razliku od mnogih italijanskih vlada kratkog daha, donosi stabilnost, kontinuitet i jasnu političku liniju.

Zašto je važna? Zato što je Italija industrijski gigant, ekonomski motor Evrope, kulturni i politički faktor bez kojeg se evropske odluke ne mogu donositi. A na njenom čelu stoji žena koja razumije historiju, snagu, slabosti i mogućnosti svoje zemlje.

Brisel i Vašington

Đorđa Meloni vodi politiku koja balansira između tradicionalnih vrijednosti i hladne realnosti globalne politike. Unutar granica promoviše ekonomske reforme, naglašava porodicu, sigurnost i kontrolu migracija; izvan njih vodi pragmatičan dijalog s Briselom, Vašingtonom i ključnim svjetskim centrima moći.

Italija pod njenim vodstvom postaje glasniji i sigurniji igrač u evropskim raspravama o budućnosti Unije, sigurnosti kontinenta i ulozi Evrope u nestabilnom svijetu.

I zato nije samo četvrta najmoćnija žena svijeta na Forbesovoj listi. Ona je simbol promjene političkih paradigmi, dokaz da žene ulaze u historiju kao liderice od moći, odluke i odgovornosti. Giorgia Meloni je žena koja je iz radničkog rimskog kvarta stigla do vrha države, i žena čije odluke danas utječu na živote miliona ljudi u Italiji, Evropi i šire.

# FORBES
# ITALIJA
# GIORGIA MELONI
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