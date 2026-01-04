Ljevičarska grupa preuzela odgovornost za nestanak struje za 50.000 domaćinstava u Berlinu

Ljevičarska skupina preuzela je odgovornost za sabotažu koja je u subotu izazvala veliki nestanak struje u Berlinu, ostavivši oko 50.000 domaćinstava bez električne energije. Kako prenosi Anadolija, njemački mediji navode da je grupa Vulkangruppe poslala pismo policiji u kojem priznaje da je zapalila kablove povezane s elektranom u berlinskom okrugu Lichterfelde.

U pismu su svoj čin opisali kao „akciju u javnom interesu“, tvrdeći da su namjerno sabotirali elektranu na prirodni plin kao oblik međunarodne solidarnosti u borbi protiv industrije fosilnih goriva. Istovremeno su se izvinili stanovnicima siromašnijih dijelova grada pogođenih nestankom struje, uz napomenu da imaju vrlo malo saosjećanja prema bogatijima.

Njemačke vlasti navode da je Vulkangruppe već godinama povezana s nizom podmetanja požara u Berlinu i Brandenburgu, počevši od 2011. godine, kao i s napadima na elektroenergetsku infrastrukturu Tesline fabrike 2021. i 2024. godine. Berlinski Ured za zaštitu ustava ovu grupu klasificira kao anarhističku.

Zbog oštećenja električnih kablova, bez struje je ostalo oko 50.000 domaćinstava i približno 2.000 poslovnih objekata, što je direktno pogodilo više od 100.000 ljudi. Nadležni su upozorili da bi za dio potrošača prekid u snabdijevanju električnom energijom mogao potrajati sve do 8. januara.