Protest ispred zatvora u kojem se nalazi Maduro: Traže njegovo oslobađanje, imali poruku i za Trampa

Nekoliko desetina građana okupilo se ispred zatvora "Metropolitan Detention Center" u Njujorku, gdje se nalazi uhapšeni predsjednik Venecuele Nikolas Maduro.
Oni kritikuju odluku američkih vlasti da uđe u Venecuelu i uhapsi predsjednika Venecuele.
"NE ŽELIMO KRV ZBOG NAFTE"
Njujorčani skandiraju Trampu: "Nema više pučeva, nema više ratova, Latinska Amerika nije vaša"
Nekoliko desetina građana okupilo se ispred zatvora "Metropolitan Detention Center" u Njujorku, gdje se nalazi uhapšeni predsjednik Venecuele Nikolas Maduro.
Oni kritikuju odluku američkih vlasti da uđe u Venecuelu i uhapsi predsjednika Venecuele.
Smatraju da se ovom odlukom pokreće novi rat, čemu se oni protive.
Njujorčani skandiraju Trampu: "Nema više pučeva, nema više ratova, Latinska Amerika nije vaša".
Poručili su da "ne žele krv zbog nafte" te traže oslobađanje Madura.
KANTONALNI SUD U SARAJEVU
STIGAO NA ISPITIVANJE