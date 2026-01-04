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"NE ŽELIMO KRV ZBOG NAFTE"

Protest ispred zatvora u kojem se nalazi Maduro: Traže njegovo oslobađanje, imali poruku i za Trampa

Njujorčani skandiraju Trampu: "Nema više pučeva, nema više ratova, Latinska Amerika nije vaša"

Protest ispred zatvora - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
S. S.

4.1.2026

Nekoliko desetina građana okupilo se ispred zatvora "Metropolitan Detention Center" u Njujorku, gdje se nalazi uhapšeni predsjednik Venecuele Nikolas Maduro.

Oni kritikuju odluku američkih vlasti da uđe u Venecuelu i uhapsi predsjednika Venecuele.

Smatraju da se ovom odlukom pokreće novi rat, čemu se oni protive.

Njujorčani skandiraju Trampu: "Nema više pučeva, nema više ratova, Latinska Amerika nije vaša".

Poručili su da "ne žele krv zbog nafte" te traže oslobađanje Madura.

# NICOLAS MADURO
# VENECUELA
# SAD
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