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Tramp "promijenio ploču" o potpredsjednici Venecuele: Ako ne uradi što je ispravno, mogla bi platiti veću cijenu od Madura

Jučer je Tramp rekao da bi SAD željele da upravljaju Venecuelom nakon hapšenja Madura te da su njihovi biznismeni spremni uložiti milijarde kako bi se popravila naftna infrastruktura

Donald Tramp. AP

S. S.

4.1.2026

Predsjednik SAD Donald Tramp upozorio je potpredsjednicu Venecuele Delsi Rodrigez da ne prkosi Sjedinjenim Američkim Državama.

- Ako ne uradi ono što je ispravno, platit će veoma veliku cijenu, vjerovatno veću nego Maduro - rekao je predsjednik SAD za časopis The Atlantic u telefonskom intervjuu.

Inače, jučer je Tramp rekao da bi SAD željele da upravljaju Venecuelom nakon hapšenja Madura te da su njihovi biznismeni spremni uložiti milijarde kako bi se popravila naftna infrastruktura.

Također je Tramp jučer rekao da je Rodrigez "spremna da uradi ono što smatramo neophodnim" te da je ona preuzela upravljanje državom, a ona je brzo nakon toga reagirala i poručila da je za nju Maduro i dalje predsjednik te poručila da ga oslobode.

# SAD
# DONALD TRUMP
# DELCY RODRIGUEZ
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