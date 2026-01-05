Delsi Rodrigez preuzela dužnost predsjednice Venecuele: Održana prva sjednica vlade

Delsi Rodrigez (Delcy Rodríguez) kasno u nedjelju preuzela je funkciju vršiteljice dužnosti predsjednice Venecuele, navedeno je na zvaničnoj internet-stranici Predsjedništva, uz objavljene fotografije s njenog prvog sastanka vlade.

Vršiteljica dužnosti predsjednice Venecuele Delsi Rodrigez u nedjelju je, u novoj ulozi, održala prvu sjednicu Vijeća ministara, nakon što je američka vojska otela predsjednika Nikolasa Madura (Nicolás Maduro).

Na objavljenim fotografijama vidi se Rodrigez kako sjedi na čelu stola, okružena desetinama ministara i visokih državnih zvaničnika.

Iznad nje nalazili su se portreti Nikolasa Madura, bivšeg predsjednika Huga Čaveza (Hugo Chávez) te Simona Bolivara (Simón Bolívar), venecuelanskog vojnog oficira i vođe borbe za nezavisnost velikog dijela sjeverne Južne Amerike od Španskog carstva.