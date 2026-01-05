Delsi Rodrigez preuzela dužnost predsjednice Venecuele: Održana prva sjednica vlade

Delsi Rodrigez (Delcy Rodríguez) kasno u nedjelju preuzela je funkciju vršiteljice dužnosti predsjednice Venecuele, navedeno je na zvaničnoj internet-stranici Predsjedništva, uz objavljene fotografije s njenog prvog sastanka vlade.
Vršiteljica dužnosti predsjednice Venecuele Delsi Rodrigez u nedjelju je, u novoj ulozi, održala prvu sjednicu Vijeća ministara, nakon što je američka vojska otela predsjednika Nikolasa Madura (Nicolás Maduro).
Na objavljenim fotografijama vidi se Rodrigez kako sjedi na čelu stola, okružena desetinama ministara i visokih državnih zvaničnika.
Iznad nje nalazili su se portreti Nikolasa Madura, bivšeg predsjednika Huga Čaveza (Hugo Chávez) te Simona Bolivara (Simón Bolívar), venecuelanskog vojnog oficira i vođe borbe za nezavisnost velikog dijela sjeverne Južne Amerike od Španskog carstva.
Riječ je o 757. sjednici, sazvanoj s ciljem da se osiguraju mir i očuvanje nacionalnog suvereniteta, nakon što su Sjedinjene Američke Države silom odvele Madura i njegovu suprugu Siliju Flores (Cilia Flores).
Ovaj potez uslijedio je nakon odluke Vrhovnog suda donesene u subotu, kojom je naloženo da tadašnja potpredsjednica Rodrigez preuzme ovlasti i odgovornosti vršiteljice dužnosti predsjednice.
Nikolas Maduro trebao bi se u ponedjeljak pojaviti pred saveznim sudom u Njujorku (New York), gdje će biti održano ročište za izjašnjenje o krivnji po optužnici koja sadrži četiri tačke, a tereti ga da je bio na čelu 25-godišnje narko-terorističke zavjere.
Nekoliko sati nakon vojne operacije kojom je Maduro svrgnut s vlasti i izbačen iz zemlje, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) u subotu je izjavio da će SAD, barem privremeno, upravljati Venecuelom te koristiti njene ogromne naftne rezerve za prodaju drugim državama.