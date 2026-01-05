Bivši predsjednik Rusije Dmitrij Medvedev (Dmitry Medvedev) izjavio je da može zamisliti provođenje operacija otmica usmjerenih protiv stranih državnika, nalik nedavnoj američkoj akciji u Venecueli, a kao moguću metu naveo je njemačkog kancelara Fridriha Merca (Friedrich Merz).

- Otmica neonaciste Merca mogla bi biti odličan obrat u ovom karnevalu događaja - prenijela je u nedjelju njegove riječi državna novinska agencija TASS.

Medvedev trenutno obavlja funkciju zamjenika predsjedavajućeg Vijeća sigurnosti Rusije.

Razvoj nije nerealan

Prema njegovim riječima, takav razvoj događaja nije nerealan.

- Postoje čak i osnove za njegovo krivično gonjenje u Njemačkoj, tako da to ne bi bio nikakav gubitak, posebno jer građani nepotrebno ispaštaju - rekao je Medvedev.

Medvedev, koji je dužnost predsjednika Rusije obavljao u periodu od 2008. do 2012. godine, posljednjih godina se nametnuo kao jedan od najglasnijih tvrdolinijaša u Kremlju, često upućujući oštre i agresivne retoričke napade na Ukrajinu i Zapad.