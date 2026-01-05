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BIVŠI PREDSJEDNIK RUSIJE

Medvedev: Otmica neonaciste Merca mogla bi biti odličan obrat u ovom karnevalu događaja

Postoje čak i osnove za njegovo krivično gonjenje u Njemačkoj, kaže Medvedev

Dmitrij Medvedev. AP

A. O.

5.1.2026

Bivši predsjednik Rusije Dmitrij Medvedev (Dmitry Medvedev) izjavio je da može zamisliti provođenje operacija otmica usmjerenih protiv stranih državnika, nalik nedavnoj američkoj akciji u Venecueli, a kao moguću metu naveo je njemačkog kancelara Fridriha Merca (Friedrich Merz).

- Otmica neonaciste Merca mogla bi biti odličan obrat u ovom karnevalu događaja - prenijela je u nedjelju njegove riječi državna novinska agencija TASS. 

Medvedev trenutno obavlja funkciju zamjenika predsjedavajućeg Vijeća sigurnosti Rusije.

Razvoj nije nerealan 

Prema njegovim riječima, takav razvoj događaja nije nerealan.

- Postoje čak i osnove za njegovo krivično gonjenje u Njemačkoj, tako da to ne bi bio nikakav gubitak, posebno jer građani nepotrebno ispaštaju - rekao je Medvedev.

Medvedev, koji je dužnost predsjednika Rusije obavljao u periodu od 2008. do 2012. godine, posljednjih godina se nametnuo kao jedan od najglasnijih tvrdolinijaša u Kremlju, često upućujući oštre i agresivne retoričke napade na Ukrajinu i Zapad.

Govoreći dalje, izjavio je i da tvrdnje administracije Donalda Trampa (Donald Trump), prema kojima je predsjednik Venecuele Nikolas Maduro (Nicolás Maduro) nelegitiman, ne mogu izdržati ozbiljnu provjeru. Maduro je, kako je naveo, tokom vikenda otet u vojnoj operaciji Sjedinjenih Američkih Država i odveden u Njujork (New York).

Istekao mu mandat 

Medvedev se potom osvrnuo i na ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog (Volodymyr Zelenskyy), tvrdeći da mu je predsjednički mandat odavno istekao.

Moskva već duže vrijeme insistira na stavu da je Zelenski nelegitiman lider, jer izbori nisu održani. S druge strane, Zelenski i dalje obavlja predsjedničku dužnost u skladu s Ustavom Ukrajine, koji predviđa mogućnost produženja mandata u ratnim okolnostima.

# NICOLAS MADURO
# VENECUELA
# DMITRY MEDVEDEV
# FRIEDRICH MERZ
# DONALD TRUMP
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