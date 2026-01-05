Tramp zaprijetio Iranu: Mislim da će biti žestoko "udareni" od SAD-a ako budu provodili nasilje

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) uputio je upozorenje Iranu, poručivši da će uslijediti snažan odgovor ukoliko sigurnosne snage pojačaju nasilje nad demonstrantima u toj bliskoistočnoj državi.

- Pratimo to veoma pažljivo. Ako počnu ubijati ljude kao što su to radili u prošlosti, mislim da će biti žestoko udarani od SAD-a - rekao je Tramp novinarima, odgovarajući na pitanje o nemirima u Iranu.

Prema navodima organizacija za ljudska prava, najmanje 16 osoba ubijeno je tokom sedmice nemira u Iranu, saopćeno je u nedjelju. Protesti, koji su izbili zbog naglog rasta inflacije, proširili su se širom zemlje i doveli do nasilnih sukoba između demonstranata i sigurnosnih snaga.

Tramp je i ranije zaprijetio da će stati u zaštitu demonstranata ukoliko budu izloženi nasilju, poručivši u petak da su "spremni i naoružani", pri čemu nije precizirao koje konkretne mjere razmatra.