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UPUTIO UPOZORENJE

Tramp zaprijetio Iranu: Mislim da će biti žestoko "udareni" od SAD-a ako budu provodili nasilje

Pratimo to veoma pažljivo, rekao je Tramp

Tramp zaprijetio Iranu. AP

A. O.

5.1.2026

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) uputio je upozorenje Iranu, poručivši da će uslijediti snažan odgovor ukoliko sigurnosne snage pojačaju nasilje nad demonstrantima u toj bliskoistočnoj državi.

- Pratimo to veoma pažljivo. Ako počnu ubijati ljude kao što su to radili u prošlosti, mislim da će biti žestoko udarani od SAD-a - rekao je Tramp novinarima, odgovarajući na pitanje o nemirima u Iranu.

Prema navodima organizacija za ljudska prava, najmanje 16 osoba ubijeno je tokom sedmice nemira u Iranu, saopćeno je u nedjelju. Protesti, koji su izbili zbog naglog rasta inflacije, proširili su se širom zemlje i doveli do nasilnih sukoba između demonstranata i sigurnosnih snaga.

Tramp je i ranije zaprijetio da će stati u zaštitu demonstranata ukoliko budu izloženi nasilju, poručivši u petak da su "spremni i naoružani", pri čemu nije precizirao koje konkretne mjere razmatra.

Takve poruke izazvale su prijetnje odmazdom protiv američkih snaga u regionu od strane visokih iranskih zvaničnika. Vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei (Ali Khamenei) izjavio je da Iran "neće popustiti pred neprijateljem".

Tramp je ove izjave dao tokom leta avionom Air Force One, vraćajući se u Vašington (Washington) nakon hapšenja predsjednika Venecuele Nikolasa Madura (Nicolás Maduro).

# ALI KHAMENEI
# NICOLÁS MADURO
# SAD
# DONALD TRUMP
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