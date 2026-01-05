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SAOPĆILA VLADA KUBE

Objavljeni prvi podaci o ubijenim u američkoj otmici Madura: Kuba priznala gubitke

Nije precizirano kakve su tačno aktivnosti Kubanci obavljali u toj južnoameričkoj državi

Nikolas Maduro. Bijela kuća

A. O.

5.1.2026

U američkoj vojnoj akciji provedenoj u Venecueli ubijena su 32 kubanska državljanina, saopćila je u nedjelju Vlada Kube, iznoseći prvi zvanični podatak o broju stradalih u američkim napadima.

Prema saopćenju koje je u nedjelju navečer pročitano na kubanskoj državnoj televiziji, kubanski vojni i policijski službenici nalazili su se na zadatku koji je kubanska vojska izvršavala na zahtjev vlasti Venecuele.

Nije precizirano kakve su tačno aktivnosti Kubanci obavljali u toj južnoameričkoj državi, ali Kuba je dugogodišnji saveznik vlade Venecuele i već godinama šalje vojne i policijske snage radi pomoći u različitim operacijama. Tokom vikenda kružile su glasine o njihovoj pogibiji.

- Znate, mnogo Kubanaca je ubijeno jučer. Bilo je mnogo smrti s druge strane. S naše strane nema poginulih - rekao je američki predsjednik Donald Tramp (Trump) novinarima u avionu Air Force One, dok se u nedjelju navečer vraćao iz Floride (Florida) u Vašington (Washington).

Američke snage su u subotu ote­le predsjednika Venecuele Nikolasa Madura (Nicolás Maduro) i njegovu suprugu, kako bi se suočili s optužnicom u Njujorku (New York), koja ih tereti za učešće u zavjeri povezanoj s narkoterorizmom.

# NEW YORK
# KUBA
# NICOLAS MADURO
# VENECUELA
# SAD
# DONALD TRUMP
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