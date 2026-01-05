Objavljeni prvi podaci o ubijenim u američkoj otmici Madura: Kuba priznala gubitke

U američkoj vojnoj akciji provedenoj u Venecueli ubijena su 32 kubanska državljanina, saopćila je u nedjelju Vlada Kube, iznoseći prvi zvanični podatak o broju stradalih u američkim napadima.

Prema saopćenju koje je u nedjelju navečer pročitano na kubanskoj državnoj televiziji, kubanski vojni i policijski službenici nalazili su se na zadatku koji je kubanska vojska izvršavala na zahtjev vlasti Venecuele.

Nije precizirano kakve su tačno aktivnosti Kubanci obavljali u toj južnoameričkoj državi, ali Kuba je dugogodišnji saveznik vlade Venecuele i već godinama šalje vojne i policijske snage radi pomoći u različitim operacijama. Tokom vikenda kružile su glasine o njihovoj pogibiji.

- Znate, mnogo Kubanaca je ubijeno jučer. Bilo je mnogo smrti s druge strane. S naše strane nema poginulih - rekao je američki predsjednik Donald Tramp (Trump) novinarima u avionu Air Force One, dok se u nedjelju navečer vraćao iz Floride (Florida) u Vašington (Washington).