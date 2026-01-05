Tramp prijeti Kolumbiji i Kubi, dok hvali američku akciju u Venecueli

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Trump) uputio je prijetnje kolumbijskom predsjedniku Gustavu Petru (Gustavo Petro) nakon što su američke snage ote­le predsjednika Venecuele Nikolasa Madura (Nicolás Maduro), poručivši pritom da vjeruje kako će uskoro pasti i vlast na Kubi.

Trampova upozorenja, izrečena u nedjelju tokom leta avionom Air Force One, uslijedila su uprkos sve snažnijem međunarodnom negodovanju zbog, kako je ocijenjeno, drske otmice Madura.

Osuda zemalja

Tu američku akciju osudile su Brazil, Čile, Kolumbija, Meksiko, Urugvaj i Španija, nazvavši je „opasnim presedanom za mir i regionalnu sigurnost“.

Govoreći novinarima, Tramp je izjavio da su i Kolumbija i Venecuela „veoma bolesne“, navodeći da je vlast u Bogoti pod „bolesnim čovjekom koji voli praviti kokain i prodavati ga Sjedinjenim Američkim Državama“.

- Neće to raditi još dugo, vjerujte mi - rekao je Tramp, misleći na Petra.

Na pitanje da li time najavljuje američku operaciju protiv Kolumbije, Tramp je odgovorio: "Meni to zvuči dobro".

Ovakve izjave izazvale su oštru reakciju kolumbijskog predsjednika, koji je poručio Trampu da prestane s klevetama, istovremeno pozivajući zemlje Latinske Amerike da se ujedine ili rizikuju da budu „tretirane kao sluge i robovi“.

U nizu opširnih objava na društvenoj mreži X, Petro je naveo da su „SAD prva zemlja na svijetu koja je bombardovala južnoameričku prijestolnicu u cijeloj ljudskoj historiji“, ali je naglasio da osveta nije rješenje.

Ujedinjenje i izgradnja regije

Umjesto toga, kako je poručio, Latinoamerikanci se moraju ujediniti i izgraditi regiju „sa sposobnošću da razumije, trguje i sarađuje sa cijelim svijetom“.

- Ne gledamo samo prema sjeveru, već u svim smjerovima - rekao je Petro.

Trampove poruke uslijedile su dan nakon što su američke snage u Karakasu (Caracas) uhapsile Madura u, kako je Vašington naveo, operaciji sprovođenja zakona zbog optužbi za „narko-terorizam“. Maduro odbacuje te tvrdnje, dok kritičari smatraju da je stvarni cilj Sjedinjenih Američkih Država preuzimanje kontrole nad ogromnim naftnim rezervama Venecuele.

Obraćajući se novinarima na Air Force One, Tramp je tvrdio da Sjedinjene Američke Države „kontrolišu“ Venecuelu, iako je tamošnji Vrhovni sud imenovao potpredsjednicu Delsi Rodrigez (Delcy Rodríguez) za vršiteljicu dužnosti predsjednice.

Ponovio prijetnje

Također je ponovio prijetnje da će američke snage ponovo biti poslane u Venecuelu ukoliko ta zemlja „ne bude sarađivala“.