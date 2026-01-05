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ZAMIJENILA MADURA

Rodrigez: Tramp, naši narodi i naš region zaslužuju mir i dijalog, a ne rat

Venecuela ima pravo na mir, razvoj, suverenitet i budućnost, navela je Rodrigez

Delsi Rodrigez. AP

A. O.

5.1.2026

Vršiteljica dužnosti predsjednice Venecuele Delsi Rodrigez (Delcy Rodriguez) poručila je da je njena zemlja posvećena miru i da prioritet daje uspostavljanju uravnoteženih i uzajamno uvažavajućih odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama, pozivajući Vašington (Washington) na saradnju u okviru međunarodnog prava.

U zvaničnom saopćenju, Rodrigez je istaknula da vlasti u Karakasu smatraju dijalog jedinim putem ka stabilnosti i zaštiti interesa naroda obje države. Pozvala je administraciju u Vašingtonu da „sarađuje s nama na agendi partnerstva“, naglašavajući da bi ona u potpunosti bila zasnovana na poštivanju međunarodnog prava i suvereniteta država.

Mir, a ne rat

Obraćajući se direktno američkom predsjedniku Donaldu Trampu (Donald Trump), Rodrigez je naglasila da „predsjednik Tramp, naši narodi i naš region zaslužuju mir i dijalog, a ne rat“. Prema njenim riječima, takav pristup omogućio bi deeskalaciju tenzija i stvaranje prostora za mirno rješavanje političkih i ekonomskih nesuglasica.

Na kraju saopćenja poručila je da „Venecuela ima pravo na mir, razvoj, suverenitet i budućnost“, te naglasila da će vlasti zemlje i dalje insistirati na poštivanju tih principa u svim međunarodnim odnosima, uključujući i odnose sa SAD-om.

Preuzimanje dužnosti

Delsi Rodrigez je preuzela dužnost vršiteljice dužnosti predsjednice nakon što je prethodni lider Nikolas Maduro (Nicolás Maduro) odveden u Sjedinjene Američke Države tokom američke akcije njegovog svrgavanja. Tom prilikom američke snage su gađale vojne ciljeve u Venecueli, a pogođeni su bili i neki civilni objekti, pri čemu je prema venecuelanskim izvorima stradalo oko 40 osoba. Maduro trenutno čeka suđenje u SAD-u.

Jutros je Rodrigez zvanično preuzela dužnost i održala svoj prvi sastanak s vladom.

Američki predsjednik Donald Tramp je jučer zaprijetio Rodriguez da bi mogla proći gore od Madura ukoliko „ne bude radila ono što je ispravno“. U svom odgovoru, Rodriguez je naglasila da će Venecuela braniti svoje prirodne resurse, iako to posljednje saopćenje nije posebno isticalo.

Venecuela posjeduje ogromne rezerve nafte, za koje Tramp smatra da Sjedinjene Američke Države imaju pravo, i otvoreno govori o planovima da ih preuzme. Ipak, izvlačenje nafte iz Venecuele moglo bi potrajati zbog loše infrastrukture u zemlji.

# VENECUELA
# SAD
# DONALD TRUMP
# DELCY RODRIGUEZ
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