Rodrigez: Tramp, naši narodi i naš region zaslužuju mir i dijalog, a ne rat

Vršiteljica dužnosti predsjednice Venecuele Delsi Rodrigez (Delcy Rodriguez) poručila je da je njena zemlja posvećena miru i da prioritet daje uspostavljanju uravnoteženih i uzajamno uvažavajućih odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama, pozivajući Vašington (Washington) na saradnju u okviru međunarodnog prava.

U zvaničnom saopćenju, Rodrigez je istaknula da vlasti u Karakasu smatraju dijalog jedinim putem ka stabilnosti i zaštiti interesa naroda obje države. Pozvala je administraciju u Vašingtonu da „sarađuje s nama na agendi partnerstva“, naglašavajući da bi ona u potpunosti bila zasnovana na poštivanju međunarodnog prava i suvereniteta država.

Mir, a ne rat

Obraćajući se direktno američkom predsjedniku Donaldu Trampu (Donald Trump), Rodrigez je naglasila da „predsjednik Tramp, naši narodi i naš region zaslužuju mir i dijalog, a ne rat“. Prema njenim riječima, takav pristup omogućio bi deeskalaciju tenzija i stvaranje prostora za mirno rješavanje političkih i ekonomskih nesuglasica.

Na kraju saopćenja poručila je da „Venecuela ima pravo na mir, razvoj, suverenitet i budućnost“, te naglasila da će vlasti zemlje i dalje insistirati na poštivanju tih principa u svim međunarodnim odnosima, uključujući i odnose sa SAD-om.

Preuzimanje dužnosti

Delsi Rodrigez je preuzela dužnost vršiteljice dužnosti predsjednice nakon što je prethodni lider Nikolas Maduro (Nicolás Maduro) odveden u Sjedinjene Američke Države tokom američke akcije njegovog svrgavanja. Tom prilikom američke snage su gađale vojne ciljeve u Venecueli, a pogođeni su bili i neki civilni objekti, pri čemu je prema venecuelanskim izvorima stradalo oko 40 osoba. Maduro trenutno čeka suđenje u SAD-u.

Jutros je Rodrigez zvanično preuzela dužnost i održala svoj prvi sastanak s vladom.