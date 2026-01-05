Pariški sud će donijeti presudu u slučaju navodnog cyberbullyinga Brižit Makron

Pariški sud bi danas trebao donijeti presudu u predmetu protiv deset osoba optuženih za cyberbullying francuske prve dame Brižit Makron (Brigitte Macron), zbog širenja lažnih tvrdnji na internetu o njenom spolu i seksualnosti, za koje je njena kćerka navela da su narušile njeno zdravlje i porodični život.

Zlonamjerni komentari

Optuženi, osam muškaraca i dvije žene u dobi od 41 do 65 godina, terete se da su objavljivali brojne zlonamjerne komentare u kojima se lažno tvrdilo da je supruga predsjednika Emanuela Makrona (Emmanuela Macrona) rođena kao muškarac, te da su razliku u godinama između nje i supruga od 24 godine dovodili u vezu s pedofilijom. Neke od tih objava pregledane su desetinama hiljada puta, prenosi AP.

Brižit Makron nije prisustvovala dvodnevnom suđenju održanom u oktobru. U izjavi za nacionalnu televiziju TF1 u nedjelju kazala je da je pokrenula pravni postupak kako bi dala primjer u borbi protiv uznemiravanja.

Njena kćerka Tifani Auziere (Tiphaine Auzière) svjedočila je o, kako je navela, pogoršanju majčinog života otkako su se online napadi intenzivirali.

- Ne može ignorirati užasne stvari koje se o njoj govore - rekla je Auzière sudu, dodajući da su posljedice osjetili svi članovi porodice, uključujući i Macronove unuke.

Optužena Delfin Žegus (Delphine Jegousse), poznata kao Amandine Roj (Amandine Roy), koja se predstavlja kao medij i autorica, smatra se jednom od glavnih osoba u širenju glasina nakon što je 2021. godine na svom YouTube kanalu objavila četverosatni video. X nalog Auréliena Poirson-Atlana, poznatog na društvenim mrežama kao Zoé Sagan, suspendiran je 2024. godine nakon što je njegovo ime spomenuto u nekoliko sudskih istraga.

Teorije zavjere

Među ostalim optuženima su i jedan izabrani zvaničnik, nastavnik i informatičar. Nekoliko njih je sudu reklo da su njihovi komentari bili zamišljeni kao humor ili satira te da ne razumiju zašto se protiv njih vodi postupak. Ukoliko budu proglašeni krivima, prijeti im kazna do dvije godine zatvora.

Slučaj slijedi nakon višegodišnjih teorija zavjere u kojima se lažno tvrdilo da je Brigite Makron rođena pod imenom Žan Miel Trogneux (Jean-Michel Trogneux), što je zapravo ime njenog brata. Makronovi su također podnijeli tužbu za klevetu u Sjedinjenim Američkim Državama protiv influenserice Kandake Ovens (Candace Owens).

Emanuel i Brižit Makron, koji su u braku od 2007. godine, upoznali su se u srednjoj školi gdje je on bio učenik, a ona profesorica. Brižit Makron koja je 24 godine starija od supruga, tada se zvala Brižit Auziere (Brigitte Auziere) i bila je udata majka troje djece.