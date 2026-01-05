Kolumbijski predsjednik odgovorio Trampu: Prijetnje nisu legitimne

Kolumbijski predsjednik Gustavo Petro oštro je reagovao na najnovije prikrivene prijetnje američkog predsjednika Donalda Trampa (Donalda Trumpa).

Iznenadni napad

- Te izjave predstavljaju nelegitimnu prijetnju - napisao je Petro na društvenoj mreži X, dodajući da će pažljivo razmotriti njihovo značenje.

Dan nakon iznenadnog američkog napada na Venecuelu i hapšenja njenog lidera Nikolasa Madura (Nicolasa Madura), Tramp je Kolumbiju opisao kao "veoma bolesnu" zemlju i rekao da njome upravlja "bolestan čovjek koji voli da proizvodi kokain i prodaje ga Sjedinjenim Američkim Državama".

- Neće to još dugo raditi - kazao je Tramp.

Petro je upozorio da bi eventualne mjere protiv njega imale ozbiljne posljedice.

- Ako uhapse predsjednika kojeg cijeni i poštuje većina mojih građana, oslobodiće "jaguara" naroda - izjavio je kolumbijski predsjednik.

Inače, jaguar je najveća grabljivica u Južnoj Americi i nastanjuje prašume Kolumbije.

- Svaki vojnik u Kolumbiji od ovog trenutka ima naređenje: svaki komandant bezbjednosnih snaga koji bude davao prednost američkoj zastavi nad kolumbijskom bit će odmah uklonjen iz institucije. Naređenje bezbjednosnim snagama nije da pucaju na narod, već na osvajača - napisao je Petro.

Tramp je i ranije više puta kritikovao Petra, ali ga tokom razgovora s novinarima u avionu na putu za Washington nije spomenuo imenom.

Na pitanje novinara da li bi mogla uslijediti vojna operacija protiv Kolumbije, Tramp je odgovorio: "Zvuči mi dobro".

SAD su rano u subotu, 3. decembra, izvele napad u Venecueli, zarobile predsjednika Nikolasa Madura i izvele ga iz zemlje zajedno s njegovom suprugom. On bi trebalo da se pojavi pred sudom u New Yorku zbog optužbi vezanih za trgovinu drogom.

Kolumbija, susjedna zemlja Venecuele, smatra se jednim od glavnih centara za proizvodnju kokaina, prenosi DPAKolumbijski predsjednik Gustavo Petro oštro je reagovao na najnovije prikrivene prijetnje američkog predsjednika Donalda Trampa.

- Te izjave predstavljaju nelegitimnu prijetnju - napisao je Petro na društvenoj mreži X, dodajući da će pažljivo razmotriti njihovo značenje.

Dan nakon iznenadnog američkog napada na Venecuelu i hapšenja njenog lidera Nikolasa Madura, Tramp je Kolumbiju opisao kao "veoma bolesnu" zemlju i rekao da njome upravlja "bolestan čovjek koji voli da proizvodi kokain i prodaje ga Sjedinjenim Američkim Državama".

Ozbiljne posljedice

- Neće to još dugo raditi - kazao je Tramp.

Petro je upozorio da bi eventualne mjere protiv njega imale ozbiljne posljedice.

- Ako uhapse predsjednika kojeg cijeni i poštuje većina mojih građana, oslobodiće 'jaguara' naroda - izjavio je kolumbijski predsjednik.

Inače, jaguar je najveća grabljivica u Južnoj Americi i nastanjuje prašume Kolumbije.

- Svaki vojnik u Kolumbiji od ovog trenutka ima naređenje: svaki komandant bezbjednosnih snaga koji bude davao prednost američkoj zastavi nad kolumbijskom bit će odmah uklonjen iz institucije. Naređenje bezbjednosnim snagama nije da pucaju na narod, već na osvajača - napisao je Petro.

Trump je i ranije više puta kritikovao Petra, ali ga tokom razgovora s novinarima u avionu na putu za Washington nije spomenuo imenom.

Na pitanje novinara da li bi mogla uslijediti vojna operacija protiv Kolumbije, Trump je odgovorio: "Zvuči mi dobro".

SAD su rano u subotu, 3. decembra, izvele napad u Venecueli, zarobile predsjednika Nikolasa Madura i izvele ga iz zemlje zajedno s njegovom suprugom. On bi trebalo da se pojavi pred sudom u New Yorku zbog optužbi vezanih za trgovinu drogom.

Kolumbija, susjedna zemlja Venecuele, smatra se jednim od glavnih centara za proizvodnju kokaina, prenosi DPA.