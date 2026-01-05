Ambasador BiH u Švicarskoj otkrio za "Avaz" u kakvom je stanju povrijeđeni državljanin BiH

Ambasador Bosne i Hercegovine u Švicarskoj, Boro Bronza potvrdio je za „Avaz“ da su stupili u kontakt s državljaninom BiH koji je povrijeđen tokom novogodišnje noći u švicarskom ski-centru Crans-Montana.
- Identitet osobe nam je poznat. U ličnom razgovoru smo utvrdili i stanje povreda. Osoba je, na sreću, na putu oporavka, uz neophodne rekonstruktivne operacione zahvate. Bez konsultacija s porodicom povrijeđene osobe nema nikakvih dodatnih informacija, što je refleksija prema pijetetu i opštoj kriznoj situaciji - kazao je Bronza za "Avaz".
Dodao je da švicarske institucije i dalje stoje iza ranije saopštenih cifara - 40 mrtvih, 119 povrijeđenih.
- Proces identifikacije svih žrtava je jučer završen. Među poginulima je 21 švicarski državljanin, te 19 stranaca, od čega najviše Francuza i Italijana. Velika većina žrtava su mladi ljudi od 14 do 25 godina - kazao je Bronza.
Podsjetimo, švicarska policija saopćila je da istražitelji vjeruju da je požar izazvan malim vatrometom u podrumu bara. Svjedoci i snimci ukazuju da je vatromet bio postavljen na boce, stvarajući varnice koje su zapalile pjenastu izolaciju koja je prekrivala dijelove plafona.
Istražitelji su identificirali sve žrtve, saopćila je policija, ali njihova imena nisu javno objavljena. Većina stradalih bili su tinejdžeri. Najmlađa žrtva bila je četrnaestogodišnja djevojvčica iz Švicarske.