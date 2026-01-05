Ambasador BiH u Švicarskoj otkrio za "Avaz" u kakvom je stanju povrijeđeni državljanin BiH

Ambasador Bosne i Hercegovine u Švicarskoj, Boro Bronza potvrdio je za „Avaz“ da su stupili u kontakt s državljaninom BiH koji je povrijeđen tokom novogodišnje noći u švicarskom ski-centru Crans-Montana.

- Identitet osobe nam je poznat. U ličnom razgovoru smo utvrdili i stanje povreda. Osoba je, na sreću, na putu oporavka, uz neophodne rekonstruktivne operacione zahvate. Bez konsultacija s porodicom povrijeđene osobe nema nikakvih dodatnih informacija, što je refleksija prema pijetetu i opštoj kriznoj situaciji - kazao je Bronza za "Avaz".