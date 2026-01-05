Petro odgovorio na Trampove prijetnje: Zakleo sam se da neću dirati oružje, ali Kolumbiju ću braniti

Kolumbijski predsjednik Gustavo Petro oštro je odgovorio na prijetnje američkog predsjednika Donalda Trampa, poručivši da je spreman "uzeti oružje" ako SAD odluče napasti njega ili njegovu zemlju. U objavi na društvenoj mreži X, Petro je branio svoje napore u borbi protiv trgovine drogom, koje je Tramp kritizirao, te istaknuo da bi američki vojni udari protiv narkokartela u Kolumbiji mogli ugroziti živote djece i potaknuti novačenje u redove separatističkih skupina.

- A ako uhapse predsjednika koji ima podršku i poštovanje velikog dijela zemlje, pokrenut će narodni ustanak - dodao je Petro, upozoravajući na moguće posljedice eventualnog napada.

Odbacio optužbe

Petro, koji je ranije bio član gerilske skupine M19, naglasio je da bi se i lično borio za odbranu Kolumbije, unatoč ranijoj zakletvi.

- Zakleo sam se da više neću dirati oružje... ali za domovinu ću ponovno uzeti oružje - zaključio je.

Tramp je u nedjelju izjavio da Kolumbijom "upravlja bolesni čovjek koji voli proizvoditi kokain i prodavati ga Sjedinjenim Državama", dodavši da to "neće još dugo trajati". Također je zaprijetio da bi Kolumbija mogla postati nova meta američkog vojnog djelovanja u regiji.

Petro je optužbe odlučno odbacio.

- Moje se ime ne pojavljuje u sudskim spisima - poručio je kolumbijski predsjednik, a zatim se direktno obratio Trampu: "Prestanite me klevetati, gospodine Tramp".

U istoj objavi Petro je poručio da se na takav način ne prijeti "latinoameričkom predsjedniku koji je proizašao iz oružane borbe, a potom i iz borbe kolumbijskog naroda za mir".

Oštre kritike Vašingtona

Petro je posljednjih dana otvoreno kritizirao Trampovu administraciju zbog vojnog djelovanja u Latinskoj Americi. Posebno je osudio američku operaciju u Venecueli, optuživši Vašington da je Nikolasa Madura oteo "bez ikakve pravne osnove".

U kasnijoj objavi na X-u u nedjelju, Petro je dodatno pooštrio retoriku.

- Prijatelji ne bombardiraju - poručio je kolumbijski predsjednik, jasno se distancirajući od američkog pristupa rješavanju kriza u regiji.