Osuđeno 10 osoba koje su za suprugu Emanuela Makrona govorili da je "muškarac"

Sud u Parizu proglasio je krivim deset osoba zbog internetskog zlostavljanja Brižit Makron, supruge francuskog predsjednika Emanuela Makrona.

Optuženi su da su širili lažne tvrdnje o njenom rodnom identitetu i seksualnoj orijentaciji, kao i da su upućivali zlonamjerne komentare zbog činjenice da je prva dama 24 godine starija od svog supruga.

Sud im je izrekao uslovne zatvorske kazne u trajanju do osam mjeseci, dok cjelokupno obrazloženje presude još nije objavljeno. Teorije zavjere prema kojima je Brižit Makron transrodna žena kruže još od 2017. godine, kada je Emanuel Makron izabran za predsjednika Francuske.

Makronovi su u Sjedinjenim Američkim Državama podnijeli tužbu protiv konzervativne influenserke Kendas Ovens, koja je također javno iznosila teorije zavjere o rodnom identitetu prve dame.

Bračni par naveo je da je Ovens ignorisala sve pouzdane dokaze koji opovrgavaju njene tvrdnje, te da je umjesto toga promovirala poznate teoretičare zavjere i osobe koje su dokazano širile klevete.

U svom podkastu i na društvenim mrežama Ovens je uporno ponavljala tvrdnje da je Brižit Makron „muškarac“. U martu 2024. godine izjavila je da je spremna „staviti na kocku cijelu profesionalnu reputaciju“ kako bi, kako tvrdi, dokazala da je supruga francuskog predsjednika „zapravo muškarac“.

Brižit Makron upoznala je Emanuela Makrona dok je bila profesorica u srednjoj školi koju je on pohađao.

Vjenčali su se 2007. godine, kada je budući predsjednik Francuske imao 29 godina, a Brižit Makron bila u srednjim pedesetim godinama.