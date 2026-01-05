Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

POTEZ VLADE

Švicarci zamrznuli svu imovinu Madura i njegovih bliskih saradnika

Cilj ove mjere je spriječiti da se potencijalno nezakonito stečena imovina prenese iz Švicarske

Nikolas Maduro. AP

M. Až.

5.1.2026

Švicarska vlada zamrznula je svu imovinu koju venecuelanski predsjednik Nikolas Maduro (Nicolas Maduro) i osobe blisko povezane s njim drže u Švicarskoj, prenosi Bloomberg. Pri tome nije navedena vrijednost imovine povezane s Madurom u toj zemlji.

Cilj ove mjere je spriječiti da se potencijalno nezakonito stečena imovina prenese iz Švicarske.

Kako je saopšteno, nakon gubitka vlasti Madura, kojeg su SAD zajedno sa suprugom u subotu zarobile, otvara se mogućnost da Venecuela ubuduće pokrene pravne postupke u vezi s nezakonito stečenom imovinom.

Američki medij ne navodi kome je sve iz Madurovog kruga zamrznuta imovina u Švicarskoj, ali napominje da se zamrzavanje ne odnosi ni na jednog člana sadašnje venecuelanske vlade. Privremena zapljena imovine stupa na snagu odmah i trajaće četiri godine, odnosno dok se ne donese drugačija odluka, navodi Bloomberg.

# ŠVICARSKA
# NICOLAS MADURO
# VENECUELA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (7)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.