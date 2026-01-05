Švicarci zamrznuli svu imovinu Madura i njegovih bliskih saradnika

Švicarska vlada zamrznula je svu imovinu koju venecuelanski predsjednik Nikolas Maduro (Nicolas Maduro) i osobe blisko povezane s njim drže u Švicarskoj, prenosi Bloomberg. Pri tome nije navedena vrijednost imovine povezane s Madurom u toj zemlji.

Cilj ove mjere je spriječiti da se potencijalno nezakonito stečena imovina prenese iz Švicarske. Kako je saopšteno, nakon gubitka vlasti Madura, kojeg su SAD zajedno sa suprugom u subotu zarobile, otvara se mogućnost da Venecuela ubuduće pokrene pravne postupke u vezi s nezakonito stečenom imovinom.