Švicarci zamrznuli svu imovinu Madura i njegovih bliskih saradnika

Švicarska vlada zamrznula je svu imovinu koju venecuelanski predsjednik Nikolas Maduro (Nicolas Maduro) i osobe blisko povezane s njim drže u Švicarskoj, prenosi Bloomberg. Pri tome nije navedena vrijednost imovine povezane s Madurom u toj zemlji.
POTEZ VLADE
Cilj ove mjere je spriječiti da se potencijalno nezakonito stečena imovina prenese iz Švicarske
Nikolas Maduro. AP
Švicarska vlada zamrznula je svu imovinu koju venecuelanski predsjednik Nikolas Maduro (Nicolas Maduro) i osobe blisko povezane s njim drže u Švicarskoj, prenosi Bloomberg. Pri tome nije navedena vrijednost imovine povezane s Madurom u toj zemlji.
Cilj ove mjere je spriječiti da se potencijalno nezakonito stečena imovina prenese iz Švicarske.
Kako je saopšteno, nakon gubitka vlasti Madura, kojeg su SAD zajedno sa suprugom u subotu zarobile, otvara se mogućnost da Venecuela ubuduće pokrene pravne postupke u vezi s nezakonito stečenom imovinom.
Američki medij ne navodi kome je sve iz Madurovog kruga zamrznuta imovina u Švicarskoj, ali napominje da se zamrzavanje ne odnosi ni na jednog člana sadašnje venecuelanske vlade. Privremena zapljena imovine stupa na snagu odmah i trajaće četiri godine, odnosno dok se ne donese drugačija odluka, navodi Bloomberg.
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