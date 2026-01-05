Poznati detalji napada na rezidenciju Džej Di Vensa: Tajni agenti čuli buku, pa prasak

Rezidencija potpredsjednika SAD Džej Di Vensa u Sinsinatiju demolirana je u noći s nedjelje na ponedjeljak, navodno nekoliko sati nakon što je Vens napustio kuću. Policija je uhapsila jednog muškarca, čiji identitet nije objavljen, a sada su se pojavili novi detalji samog napada.

Iako se prvobitno sumnjalo da je neko možda ispalio hice na kuću potpredsjednika, utvrđeno je da su stakla na prozorima razbijena iz neposredne blizine, a osumnjičeni je potom uhvaćen.

Portparol Tajne službe Entoni Guglielmi potvrdio je da su osumnjičenog zadržali pripadnici tajne službe, a zatim predali lokalnoj policiji zbog sumnje na oštećenje imovine.

- Kuća u trenutku incidenta nije bila nastanjena, a potpredsjednik i njegova porodica nisu se nalazili u Ohaju - rekao je Guglielmi.

AP, pozivajući se na dvojicu zvaničnika iz organa reda, javlja da su agenti Tajne službe oko ponoći čuli jak zvuk u blizini kuće i zatekli osumnjičenog kako čekićem razbija prozor i pokušava da uđe u objekat.

Prema riječima jednog od zvaničnika, muškarac je pri prilasku kući vandalizovao i jedno vozilo Tajne službe na prilazu. Kako je uspio demolirati vozilo i potom nesmetano oštetiti prozore na kući koja je pod 24-časovnom zaštitom, još nije jasno.

Televizija WLWT navodi da je Vens prethodnu sedmicu proveo u Sinsinatiju, prije nego što se u nedjelju popodne vratio u Vašington.

Guglielmi je dodao da lokalno tužilaštvo SAD razmatra moguće optužbe protiv osumnjičenog.

Inače, Džej Di Vens kupio je kuću u elitnoj četvrti Walnut Hills u Sinsinatiju 2018. godine za 1,4 miliona dolara.