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Izraelska vojska počela napadati "mete" Hezbolaha i Hamasa u Libanu

Ranije je glasnogovornik izraelske vojske izjavio da vojska planira napade na ono što je opisao kao "vojnu infrastrukturu" Hezbolaha i Hamasa

Izrael pokrenuo napade u Libanu. Platforma X

FENA

5.1.2026

Izraelska vojska je u ponedjeljak počela napadati ono što je opisala kao "mete" Hezbolaha i Hamasa u Libanu nakon što je izdala naredbe za evakuaciju četiri sela na istoku i jugu zemlje.

Ranije je glasnogovornik izraelske vojske izjavio da vojska planira napade na ono što je opisao kao "vojnu infrastrukturu" Hezbolaha i Hamasa u selima Hammara i Ain el-Tineh u dolini Bekaa u istočnom Libanu, te Kfar Hatta i Aanan na jugu.

Izrael i Libanon su 2024. godine dogovorili prekid vatre, uz posredovanje SAD-a, čime su okončane više od godinu dana duge borbe između Izraela i Hezbolaha, koje su kulminirale izraelskim napadima koji su ozbiljno oslabili militantnu grupu koju podržava Iran. Od tada, strane razmjenjuju optužbe zbog kršenja sporazuma.

Libanon se suočava sa sve većim pritiskom SAD-a i Izraela da razoruža Hezbolah, a njegovi lideri strahuju da bi Izrael mogao dramatično eskalirati napade širom pogođene zemlje kako bi prisilio libanske lidere da brže konfiskuju Hezbolahov arsenal.

# IZRAEL
# LIBAN
# HEZBOLAH
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