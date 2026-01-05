Nikolas Maduro se izjasnio o optužnici: "Nisam kriv, ja sam častan čovjek i još uvijek sam predsjednik svoje države"

Prije početka rasprave, pravosudni policajci detaljno su pregledali Madurovu stolicu i prostor oko optuženičke klupe kako bi se uvjerili da nema nedozvoljenih predmeta.

Nikolas Maduro i njegova supruga Silija Flores pojavili su se pred saveznim sudom u New Yorku na početnom saslušanju po optužbama za narko-terorizam.

Madura zastupa advokat Beri Polak, koji se po dolasku u sudnicu rukovao s tužiocima, dok su se ostali članovi tima odbrane rasporedili za dva stola nasuprot tužilaštvu.

- Ja sam predsjednik Venecuele, uhapšen sam u svom domu u Karakasu, Venecuela - rekao je Maduro u sudnici.

Pravo na advokata

Sudac Alvin Hellerstein obavijestio je Madura da ima pravo na besplatnog advokata ako ga ne može priuštiti i da može biti pušten prije suđenja, osim ako postoji razlog da to ne bude moguće.

- Nisam znao za ova prava, sada ste me o tome obavijestili - rekao je Maduro.

Nakon što mu je pročitan sažetak optužnica, smijenjeni venecuelanski lider se pred sudom izjasnio da nije kriv.

- Nisam kriv, ja sam častan čovjek i još uvijek sam predsjednik svoje države - dodao je Maduro.

Izjašnjavanje Madurove supruge

Pažnja u sudnici potom je preusmjerena na njegovu suprugu, Siliju Flores, koja je zamoljena da ustane i potvrdi svoj identitet.

- Da, ja sam Silija Flores Maduro, ja sam prva dama Venecuele - izjavila je pred sudom.

Flores je također rekla da nije kriva po optužnicama, naglašavajući: "Ja sam prva dama Venecuele, nisam kriva i potpuno sam nedužna".