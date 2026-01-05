Nikolas Maduro se izjasnio o optužnici: "Nisam kriv, ja sam častan čovjek i još uvijek sam predsjednik svoje države"

Nikolas Maduro i njegova supruga Silija Flores pojavili su se pred saveznim sudom u New Yorku na početnom saslušanju po optužbama za narko-terorizam.
Prije početka rasprave, pravosudni policajci detaljno su pregledali Madurovu stolicu i prostor oko optuženičke klupe kako bi se uvjerili da nema nedozvoljenih predmeta.
Madura zastupa advokat Beri Polak, koji se po dolasku u sudnicu rukovao s tužiocima, dok su se ostali članovi tima odbrane rasporedili za dva stola nasuprot tužilaštvu.
- Ja sam predsjednik Venecuele, uhapšen sam u svom domu u Karakasu, Venecuela - rekao je Maduro u sudnici.
Pravo na advokata
Sudac Alvin Hellerstein obavijestio je Madura da ima pravo na besplatnog advokata ako ga ne može priuštiti i da može biti pušten prije suđenja, osim ako postoji razlog da to ne bude moguće.
- Nisam znao za ova prava, sada ste me o tome obavijestili - rekao je Maduro.
Nakon što mu je pročitan sažetak optužnica, smijenjeni venecuelanski lider se pred sudom izjasnio da nije kriv.
- Nisam kriv, ja sam častan čovjek i još uvijek sam predsjednik svoje države - dodao je Maduro.
Izjašnjavanje Madurove supruge
Pažnja u sudnici potom je preusmjerena na njegovu suprugu, Siliju Flores, koja je zamoljena da ustane i potvrdi svoj identitet.
- Da, ja sam Silija Flores Maduro, ja sam prva dama Venecuele - izjavila je pred sudom.
Flores je također rekla da nije kriva po optužnicama, naglašavajući: "Ja sam prva dama Venecuele, nisam kriva i potpuno sam nedužna".