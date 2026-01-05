Maduro i supruga zatražili posjetu konzula, advokat Madurove supruge se požalio na njeno zdravstveno stanje

Nikolas Maduro i njegova supruga Silija Flores pojavili su se pred saveznim sudom u Njujorku na početnom saslušanju po optužbama za narko-terorizam.

Nakon što im je pročitan sažetak optužnica, smijenjeni venecuelanski lider se pred sudom izjasnio da nije kriv.

- Nisam kriv, ja sam častan čovjek i još uvijek sam predsjednik svoje države - rekao je Maduro, naglašavajući svoju funkciju.

Pažnja u sudnici potom se preusmjerila na njegovu suprugu, Siliju Flores, koja je ustala i potvrdila svoj identitet:

- Da, ja sam Cilia Flores Maduro, ja sam prva dama Venecuele - izjavila je pred sudom.

Flores je također rekla da nije kriva po optužnicama, dodavši kako je "potpuno nedužna".

Savjetovanje s konzularnim predstavnicima

Sudija je zatim informirao Madura i Flores o njihovom pravu na savjetovanje s konzularnim predstavnicima i upitao ih da li razumiju ovu informaciju.

- Da, razumijemo i željeli bismo da nam se omogući posjet konzula - odgovorio je Maduro.

Sudija je potvrdio da će posjet konzula biti organiziran.

Nakon toga sudija Helerstajn je naložio tužiocima da advokatima odbrane dostave uobičajene dokaze u slučaju.

- Razumio sam i pravim bilješke - rekao je Maduro, dodajući preko prevodioca: "Želio bih da moje bilješke budu poštovane i da mi bude dopušteno da ih zadržim".

I Maduro i Flores nosili su tamne zatvorske uniforme, a između njih je bilo jedno slobodno mjesto. Sudija je potvrdio da Maduro ima pravo da zadrži bilješke, dok je tužilac naveo da će sarađivati s advokatima odbrane i američkim maršalima kako bi se to osiguralo.

Zahtjev za kauciju

Advokati su istakli da trenutno ne podnose zahtjev za kauciju, ali da će to učiniti naknadno. Polak je naglasio da kao vođa suverene države Maduro uživa privilegije i imunitet funkcije te da postoje pravna pitanja u vezi sa zakonitošću njegove vojne otmice, kao i zdravstvena pitanja koja zahtijevaju pažnju.