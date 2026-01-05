Erdoan u razgovoru s Trampom pozvao na sprječavanje nestabilnosti u Venecueli

Predsjednik Republike Turske Redžep Tajip Erdoan (Recep Tayyip Erdogan) izjavio je u ponedjeljak da je u telefonskom razgovoru s predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom (Trump) prenio "osjetljivosti" Ankare, pozivajući da se Venecuela ne prepusti nestabilnosti, javlja Anadolu.

Ankara će nastaviti stajati uz "prijateljski narod Venecuele u njihovoj borbi za prosperitet, mir i razvoj", rekao je Erdoan u obraćanju nakon sjednice Kabineta u glavnom gradu Ankari.

Upozorio je da su kršenje suvereniteta država i ignorisanje međunarodnog prava rizični koraci koji mogu izazvati "ozbiljne globalne komplikacije".

Ankara nikada ne odobrava bilo kakav čin koji krši međunarodno pravo, rekao je Erdoan, dodajući da Turska nastoji učiniti ono što je najbolje i za turski narod i za "bratski narod Venecuele".

Turska je, kako je kazao, u "prvim redovima" zemalja širom svijeta koje brane pravdu, legitimitet i međunarodno pravo.

Predsjednik je rekao da Turska pravi "iskorak koji svijet pomno prati, s uvažavanjem i često s divljenjem", te da "niko ne može stati na put" tom procesu.

- Oni koji žele da naš region gurnu u krvoproliće pokušat će nas skloniti u stranu, ali mi na to nećemo nasjesti - dodao je.